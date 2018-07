Ferraz animará a tezanos a dejar la ejecutiva del psoe

5/07/2018 - 14:57

Enlaces relacionados Tres detenidos en Francia por un atentado frustrado en las afueras de París (2/07)

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El nombramiento de José Félix Tezanos como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha generado división en la dirección del PSOE porque el todavía secretario de Estudios y Programas socialista no quiere dejar la Comisión Ejecutiva del partido.

Sin embargo, fuentes de la dirección socialista consideran que debe dejar la Ejecutiva después de que el pasado viernes el Consejo de Ministros lo nombrara para presidir el CIS por decisión del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.

Las reticencias de Tezanos, que no ve conveniente dejar el órgano de dirección socialista, contrasta con la opinión extendida en la Ejecutiva, en la que se apuesta por su salida para que su trabajo en el CIS no se vea marcado por su vinculación política. "No le queda otra", coinciden varios miembros de la dirección.

Tezanos fue director e impulsor desde 1981 de la Fundación Sistema, vinculada al PSOE, y ahora es el presidente de la Fundación Pablo Iglesias, cargo en el que sustituyó a Alfonso Guerra.

Fue uno de los que coordinó el proyecto con el que Pedro Sánchez se presentó a las primarias del PSOE, lo que le valió un puesto en la Ejecutiva.

El pasado marzo, en la llamada Escuela de Buen Gobierno que organizó el PSOE, Tezanos aseguró que los sondeos se han convertido en "publicidad política" y que las encuestas que hacen los medios de comunicación -y que daban malos resultados al PSOE- "no son sociología, sino parasociología" y "una especie de brujería".

(SERVIMEDIA)

05-JUL-18

MML/caa