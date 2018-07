Rifirrafe entre el presidente y el vicepresidente segundo del Parlament por la moción del 9N

5/07/2018 - 16:04

El presidente del Paralament, Roger Torrent, y el vicepresidente segundo de la Cámara, José María Espejo-Saavedra (Cs), han mantenido este jueves durante el pleno un rifirrafe a tenor de la moción que aprobará este mismo jueves transaccionada entre JxCat, ERC y la CUP que pide al Parlament reafirmarse en la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015.

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario de Cs ha pedido al presidente una reunión de la Mesa del Parlament para reconsiderar la transacción de la moción y éste ha decidido no reunirla argumentando que tanto la moción como las enmiendas se tramitan a través de la mesa, pero la transacción de estas enmiendas se hace en base al acuerdo entre los grupos, y la Mesa no tiene nada que considerar.

Al inicio de la sesión, el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, ha recordado que tres miembros de la Mesa --dos de Cs y uno del PSC-- han solicitado esta reunión, que algunos de los letrados de la Cámara han recomendado reunir al órgano rector y que el presidente está "amordazando" su criterio.

Entonces, el vicepresidente segundo ha pedido la palabra para esgrimir un artículo del reglamento de la Cámara que expone que entre las funciones de la Mesa está la de "calificar, de conformidad con el Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, y declarar su admisión o inadmisión a trámite".

Además, le ha reprochado haberse enterado por los periodistas del Parlament de que no pensaba reunir a la Mesa, a lo que Torrent ha replicado que se ha dado respuesta por escrito a los grupos y que, si no la tiene, es porque todavía no la ha recibido.

Torrent ha insistido en que no hay tramitación parlamentaria de las transacciones en la Mesa, y que nunca antes en el Parlament se ha hecho del modo que pide Cs, y Espejo-Saavedra le ha interrumpido para preguntar: "Entiendo que no va a convocar la Mesa".

El presidente del Parlament le ha solicitado que, si le hace una pregunta, no interrumpa y espere a escuchar su respuesta y el vicepresidente le ha pedido mantener la calma.

Torrent le ha reprendido recordándole que quien ordena el pleno y pide tranquilidad es él y Saavedra le ha contestado: "Sobre todo si lo hace bien", lo que ha provocado aplausos en su bancada y reproches desde las bancadas independentistas.

"No entraré a debatir con usted porque me parece irrespetuoso y de falta de educación", ha dicho Torrent, y Espejo-Saavedra le ha dicho que lo que le parece una falta de respeto es que no cumpla con el reglamento de la Cámara, tal y como ha denunciado el vicepresidente segundo.

El presidente le ha advertido de que si seguía por esa vía tendrá que retirarle la palabra o llamarle al orden, algo que ha asegurado que no quería hacer y Espejo-Saavedra le ha dicho: "Haga lo que quiera, si ya se está saltando el reglamento", tras lo que Torrent ha concluido la discusión diciendo que ya había contestado por escrito a su pregunta.