Ciudadanos propone al Principado "invertir más en talento y menos en ladrillo sanitario"

5/07/2018 - 16:20

El diputado de Ciudadanos en la Junta General Armando Fernández Bartolomé, ha reclamado este jueves al Gobierno del Principado la promoción de un programa público-privado de investigación y desarrollo de la bioimpresión en 3D, aplicado a la medicina regenerativa, como son los trasplantes de órganos y tejidos extraídos de donantes, la terapia celular o los tejidos fabricados en laboratorio.

OVIEDO, 5 (EUROPA PRESS)

"La apuesta por la I+D+D es camino obligado para la creación de riqueza y para ofrecer empleos de calidad de los que estamos tan necesitados", ha argumentado Fernández Bartolomé en nota de prensa.

El diputado de la formación liberal, ha señalado que el fortalecimiento de un programa de medicina regenerativa, en la que Asturias es una potencia, contribuiría a mejorar la investigación pero también la asistencia clínica diaria y sería tractor para la creación de empresas biotecnológicas. "Algo que mejorará las expectativas de los pacientes, la motivación de los profesionales sanitarios y crearía riqueza para nuestra comunidad", ha añadido Fernández Bartolomé.

El parlamentario de Ciudadanos, y ante el disparado aumento del gasto en la sanidad pública, se ha preguntado el porqué de no establecer un "programa público/privado de desarrollo de bioprintig y no esperar a que alguien lo resuelva y nos obligue a comprar tecnología a un precio que seguramente no podamos pagar".