Feijóo teme por el AVE y otras promesas a Galicia ante "nuevos compromisos" de Sánchez con independentistas

5/07/2018 - 16:35

Esgrime un informe "de marzo" sobre el levantamiento del peaje de Redondela y lanza un aviso a Fomento: "Que no nos tomen por tontos"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dado a entender este jueves que teme que los plazos del AVE a Galicia y otros compromisos asumidos por parte del Gobierno central con la comunidad "se desdibujen" frente a los "nuevos" que --ha detectado-- el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "asume" ahora con independentistas catalanes, nacionalistas vascos y Podemos.

Así lo ha manifestado después de que el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, trasladase que la voluntad política del Ejecutivo central con el AVE "es total", pero sin citar fechas concretas puesto que --argumentó-- todo depende "de la física y de la matemática" (en alusión a los problemas técnicos que podrían surgir en las obras).

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo ha explicado que la reunión con el delegado del Gobierno fue "cordial y positiva" y ha confesado que tampoco esperaba que él fuese "a despejar" la fecha del AVE a Galicia o si el Ejecutivo mantiene el compromiso del anterior de que entrase en pruebas a finales de 2019.

Feijóo, que el 17 de julio mantendrá un encuentro con Pedro Sánchez, ha subrayado que "lo lógico" es que este tipo de cuestiones se aborden "entre presidentes". "No sé si el delegado tiene información o no; hace lo que le mandan. Ahora veremos si los que mandan asumen los compromisos con Galicia o los cuestionan", ha advertido.

Dicho esto, ha precisado que, en lo que respecta al AVE a Galicia, hay "la misma física y química que había hace un mes o hace dos años". "Estoy convencido de que los ingenieros de Adif no cambiaron de manual desde hace un mes", ha remarcado, restando relevancia a las cuestiones técnicas que pudiesen ocasionar retrasos en relación al plazo de 2019.

"NUEVOS COMPROMISOS"

Eso sí, ha advertido de que "cada día" se hacen públicos "nuevos compromisos" del Gobierno de Sánchez con nacionalistas vascos, independentistas catalanes y con Podemos.

Entre otras cuestiones, ha ejemplificado con el traslado a Cataluña de los dirigentes independentistas encarcelados, a quienes por error se refirió como "presos políticos" --luego matizó ante los periodistas que se refería a "políticos presos"--.

"Con ellos se asumen, mientras parece que otros solemnes y sólidos que había con Galicia se desdibujan. Espero que sea solo una impresión y se despeje el 17 de julio", ha manifestado Feijóo, quien espera "contrastar" con Sánchez si "sus nuevos compromisos" los materializará "a costa de desdibujar otros con Gobiernos constitucionalistas y leales".

LEVANTAR EL PEAJE DE REDONDELA

Por otra parte, ha defendido que espera que se "aclaren determinados malentendidos" e informaciones con las que ha manifestado su total desacuerdo, en alusión a que no se habría realizado ninguna actuación encaminada a levantar el peaje de Redondela en la AP-9, como se había comprometido con el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

"Yo trabajé en ese Ministerio y sé que es muy complejo, con muchos organismos y calendarios que ejecutar... Hay un periodo de asentamiento en el que se pueden decir cosas que no se ajustan", ha advertido, antes de esgrimir ante la prensa un informe encuadernado con decenas de páginas que habría dirigido Audasa a Fomento sobre el proceso del peaje de Redondela.

"El documento es del 23 de marzo; decir que no existe es una mentira continuada impropia de una política democrática. De él tienen conocimiento Audasa, la Xunta y y Fomento", ha remarcado Feijóo, antes de proclamar que "decir que no hay nada hecho" es "intentar tomar por tontos a los gallegos".

"Y mientras sea presidente no voy a aceptar que consideren que mi pueblo es un pueblo lleno de tontos. Supongo que Sánchez no sabrá nada, pero esto es un disparate", ha esgrimido el presidente gallego, quien, en todo caso, ha matizado que él es consciente de lo que supone una moción de censura y no exigirá al nuevo Gobierno que levante este peaje en julio, como "sí" haría con el anterior.

"Intento ser una persona sensata y levantar un peaje en un mes es complejo, pero levantarlo este año y un plazo prudencial tras la toma de posesión, sí. Ese era el compromiso y yo me voy a atener a los compromisos", ha zanjado.