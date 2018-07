Muñoz acusa a Cs de pretender la "privatización y cierre" de la Plaza de España para que "se cobre la entrada"

El concejal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha acusado a Ciudadanos de promover la "privatización y el cierre" de la Plaza de España, legado de la exposición iberoamericana de 1929, declarada bien de interés cultural (BIC) y perteneciente al Estado, "lanzando una imagen catastrofista de su situación, con el objetivo cada vez más claro de defender los intereses de quienes quieren privatizar el espacio, cerrarlo al público y cobrar la entrada".

En este sentido, Muñoz ha destacado que, si bien la problemática de la Plaza de España es compleja por la confluencia de varias administraciones en el espacio y por su calificación urbanística, "lo que no es de recibo es el planteamiento catastrofista de Ciudadanos, manifestado a través de una moción y en sus continuas comparecencias de las últimas semanas en la que intentan sacar a toda costa el perfil más feo del monumento para dar una sensación que no es, obviamente, la que los turistas se llevan a su casa, porque si fuera así no podría ser el segundo monumento más valorado del mundo por los usuarios de TripAdvisor".

"Al generar polémica en torno a la conveniencia de la creación de una entidad administrativa (para la gestión de la Plaza de España), Ciudadanos lo que busca es la excusa perfecta para iniciar el debate sobre el cerramiento de la plaza y el cobro de la entrada", ha indicado. "A muchos parece ser que les duelen los reconocimientos de fuera y la desconexión entre la percepción del que visita la Plaza y Ciudadanos es absoluta, sin negar que existen problemas y que tenemos que trabajar por resolverlos, pero desde su justa perspectiva", ha añadido Muñoz.