El PPdeG mantendrá por el momento en el Valedor a Milagros Otero, que se reafirma en el cargo y "no" dimitirá

5/07/2018 - 17:40

Enlaces relacionados Descubren desde Calar Alto que la atmósfera del planeta más caliente conocido es capturada por su estrella (3/07)

La oposición pide su cese tras la anulación del nombramiento de María Puy Fraga y los populares sugieren en ese caso extenderlo al adjunto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)

El PPdeG mantendrá por el momento a Milagros Otero al frente del Valedor do Pobo frente a la petición de dimisión y solicitud de cese de toda la oposición. Para que pueda prosperar la revocación de este cargo, es necesaria la mayoría de 3/5 del hemiciclo, por lo que la postura de los populares es clave.

La propia Milagros Otero acudió este jueves al Parlamento a comparecer ante la Comisión de Peticións y, a su llegada, aseguró que "no" iba a dimitir de su cargo, aunque reconoció que no era "plato de gusto" que todos los grupos de la oposición reclamasen que dejase su puesto.

De hecho, la viceportavoz del PPdeG, Paula Prado, lamentó que En Marea, PSdeG y BNG acudiesen a la Cámara con la petición de dimisión sin antes escuchar a la valedora. "Daba igual lo que dijese, ya me habían recusado desde el principio; cada vez que hablo, tengo que dimitir", ha censurado Milagros Otero ante los grupos, en ese mismo sentido.

Además, la valedora do Pobo defendió en su intervención que ella "no" es del Partido Popular y que "nunca" lo ha sido, y ha reivindicado, eso sí, a tener sus "opiniones" y a "votar" a quien ella quiera. Dicho esto, aseguró que sus pensamientos no han influenciado en su forma de actuar.

En el debate de los grupos, la portavoz popular abundó en que sus reproches a la oposición porque, según dijo, "no podían consentir que la valedora fuese crítica" con el Ayuntamiento de Santiago "por dejar morir sin atenderlos a los sin hogar", de lo que culpó directamente "al señor Noriega". "Nunca mantuvieron una actitud de respeto a la institución", ha manifestado la diputada del PPdeG, quien defendió que la valedora "intercedió" ante los "abusos bancarios" o denunció que no hubiese recortes asistenciales o las listas de espera.

La viceportavoz del PPdeG, además, comparó el nombramiento por libre designación con otros en instituciones municipales, como el Ayuntamiento de Santiago y el de A Coruña. Sobre este último, denunció los "contratos menores" a "firmantes de la marea" y las libres designaciones "anuladas" por la justicia.

"DISPUTA PARTIDISTA"

Paula Prado lamentó que la oposición no haya "sacado el nombre" de la valedora "de la disputa partidista" y "faltaran al respeto desde el minuto uno de su mandato". "En política no vale todo; pasaron del populismo a la política 'low cost'", ha aseverado Paula Prado, quien también comparó este caso con el de la diputada de En Marea Paula Quinteiro, que se vio envuelta en un incidente con la Policía Local en la madrugada del 18 de marzo y para quien el propio Villares pidió su dimisión, aunque ella no lo ha hecho.

Así las cosas, y después de que la propia valedora en su comparecencia apuntase que la resolución del nombramiento quedó en manos del adjunto --Pablo Cameselle, propuesto por el PSOE--, Paula Prado ha sugerido si en caso de pedir el cese no habría que hacerlo extensivo a toda la institución e incluso se ha preguntado si los socialistas quieren que los populares le hagan "el trabajo sucio" ante el cambio de dirección en el partido de la oposición.

Así, ha puesto encima de la mesa si, con la petición de cese, la oposición y, en concreto, el PSOE, entiende que el adjunto "actuó al dictado de la valedora".

"Y si no lo hizo, y condenan lo que se hizo mal ¿quién tiene que dimitir?", ha expuesto Paula Prado, que ha manifestado al "prudencia" de su grupo y ha animado a presentar recurso ante el Supremo, a pesar de las "dificultades" que pueda entrañar. "Vamos a esperar a que se tramite", ha sentenciado, de manera que por el momento los populares no apoyan el cese de la valedora.

PETICIÓN DE DIMISIÓN

Mientras, toda la posición ha pedido la dimisión de Milagros Otero, quien a su llegada a la comisión aseguró que "no" iba a dimitir aunque no fuese "plato de gusto" que la oposición se la pida.

Así, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha lamentado que "es la primera vez que una institución que tiene como misión defender los derechos fundamentales y por la transparencia frente a las otras administraciones" tenga una sentencia en la que "queda acreditada el desvío de poder y el desprecio a los méritos de otros candidatos".

"Es el zorro cuidando a las gallinas", ha incidido el portavoz de En Marea, quien ha dicho que es "absolutamente inaceptable" esta situación. Así, ha dicho que la valedora "infringió" su deber como alto comisionado de "forma grave" y, por ello, debe ser cesada.

"Entendemos que no estamos hablando de errores humanos, ni de problemas o incidencias; estamos hablando de la primera vez que en España un valedor tiene una sentencia como esta", ha advertido la socialista Patricia Vilán, quien ha señalado que "no hay antecedentes". "Sobra decir que la situación es muy grave políticamente", ha aseverado la parlamentaria.

"Tras su comparecencia, no cambió absolutamente nada", dijo, por su parte, la diputada del BNG Montse Prado, quien consideró que se está "dañando de forma muy grave la imagen de una institución tan importante como la defensoría". Ante esta situación, ha sostenido que "actuar con responsabilidad debe llevar al cese".