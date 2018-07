Preacuerdo para el convenio de Almacenistas de Alimentación de Navarra

5/07/2018 - 17:55

Los sindicatos UGT y CCOO, con el 58% de la representación, y la patronal del sector han firmado este jueves un preacuerdo en la mesa negociadora del Convenio de Almacenistas de Alimentación de Navarra, que regula las condiciones laborales de unos 1.200 trabajadores.

PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)

La vigencia del convenio se ha fijado para cuatro años (2018-2021), con incrementos salariales del 2% en 2018 y del 2% garantizando siempre el IPC para el resto de los años, con lo que se establece una subida mínima del 8% en la vigencia del Convenio pudiendo incrementarse a expensas del comportamiento de los IPC.

El preacuerdo recoge un día más de vacaciones para aquellos trabajadores que no puedan disfrutar de sus vacaciones en los meses de julio y agosto.

Asimismo se limitan materias que pueden dejar de aplicar las empresas, aun teniendo causas justificadas, como la jornada anual o el complemento de incapacidad temporal.

Se incluye la posibilidad de solicitar una licencia sin sueldo de un mes, para conciliar vida laboral y familiar, estudios, etc. Se crea un nuevo Plus de Carretilleros, para aquellos trabajadores que realizan dichas funciones y que no estaban reconocidas hasta ahora.

Por último se refuerza también la figura del delegado de Prevención, permitiendo que recaiga en la persona más adecuada, independientemente de que sea representante legal de los trabajadores o no.

UGT ha destacado que se trata de un preacuerdo que "garantiza el poder adquisitivo, de los trabajadores del sector de almacenes de alimentación, pudiendo incluso incrementarlo, se limitan aspectos restrictivos de la reforma laboral en materia de descuelgues y tratamos de reducir la brecha de género con una cláusula de igualdad que equipara el tipo de trabajo a ambos géneros".

Por su parte, CCOO ha afirmado que, "además de las mejoras salariales, se han dado avances importantes en permisos, licencias y pluses" y ha destacado también que "es importante que se hayan limitado las inaplicaciones del convenio, para evitar por ejemplo que se aumente la jornada".