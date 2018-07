Menchu Sarrión considera que la conservación del patrimonio "es responsabilidad de todos" y que "faltan medidas"

5/07/2018 - 17:54

La especialista en patrimonio Menchu Sarrión ha afirmado este jueves que la restauración del patrimonio "es una responsabilidad colectiva de todos, de la iniciativa privada y de la pública" con independencia de quién tenga la propiedad del inmueble y que "faltan medidas de fomento".

CARMONA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

Sarrión ha realizado estas declaraciones en Carmona (Sevilla) tras su participación en el curso 'Quién rehabilita el patrimonio', el cual dirige y que se celebra del miércoles al viernes como parte de la oferta académica de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

La especialista ha expresado que la restauración del patrimonio "es una responsabilidad de todos" pero que también "faltan medidas de fomento" para que se facilite la iniciativa privada porque "son insuficientes las que hay".

Lo ha ejemplarizado con las excavaciones preventivas que hacen los promotores de obras nuevas quienes "están obligados por el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía a hacer una excavación preventiva --por posibles restos enterrados-- en el subsuelo, operación que deben sufragar sin ayudas económicas. En opinión de Sarrión, tendría que haber un beneficio fiscal porque "es actividad altruista que realiza el promotor en beneficio del patrimonio" y además, si no hay una desgravación "eso va a incrementar después el precio de la vivienda".

No obstante, ha reiterado que "en definitiva, la administración por su parte, y los propietarios por la suya tienen la obligación de custodiar los bienes del patrimonio tal y como dice la ley, se haya inscrito como tal o no".

La especialista en patrimonio se ha referido a La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía que en su Capítulo III del Título I concreta las obligaciones de las personas titulares de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico, siendo más intensas cuando se trate de bienes inscritos en el Catálogo General. A estos últimos podrán aplicárseles las medidas de ejecución forzosa reguladas, en el supuesto de que se incumplan las obligaciones previstas, así como los derechos de tanteo y retracto cuando se den las condiciones señaladas en la Ley.

El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, concebido como instrumento fundamental para la tutela y conocimiento de los bienes en él inscritos, se regula dentro de las disposiciones contenidas en el Título I. El catálogo comprende tres categorías de bienes: los de interés cultural, los de catalogación general y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español.

'LA AVENTURA DE SALVAR EL PATRIMONIO'

En el curso también ha participado la pintora y miembro de la Fundación 'Alqvimia Musicae' Cristina Ybarra Sáenz de la Maza con su conferencia 'La aventura de salvar el patrimonio', quien ha citado como ejemplo de rehabilitación desde la iniciativa privada la restauración del Palacio Portocarrero en Palma del Río (Córdoba), la cual ha dirigido.

Ybarra ha manifestado que su trabajo en este proyecto supuso "poner la creatividad al servicio de la salvación del patrimonio". "Desde el conocimiento, la sensibilidad y el respeto, se ha restaurado patrimonio y se ha hecho viable su mantenimiento", ha agregado.

Este trabajo ha abarcado desde el diseño de jardines, de fachadas, la declaración del edificio como Bien de Interés Cultural (BIC), y de crear una estrategia de promoción y marketing para lograr visitas.

Ybarra ha profundizado que "se ha restaurado desde las ruinas" y que con estos trabajos que comenzaron hace más de veinte años, "se ha evitado que se desplome". Ha añadido que el palacio "ha sido siempre una vivienda habitada desde hace más de 700 años y lo sigue siendo", y que la rehabilitación ha sido posible "por el compromiso cultural y social de la familia que ha apostado por rescatarlo de la destrucción" ya que "al final estamos recuperándolo para la sociedad".

No obstante, la pintora ha lamentado que "salvo una ayuda de la Diputación de Córdoba" que colaboró con la publicación de un libro sobre el palacio, no han recibido financiación. "No hemos recibido ninguna ayuda. Las subvenciones, por mucho que las pidas, a mí no me llegan", ha afirmado Ybarra que ha añadido que "es muy complicado que lleguen a un particular".

A pesar este hecho, Ybarra ha transmitido que "no hay imposibles" y que "con ganas, pasión, voluntad, con culto a los detalles y perseverancia, las cosas se consiguen".