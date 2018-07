Un informe del Comité de Seguridad de Podemos señala a Cantabrana como autor de "acoso laboral"

5/07/2018 - 18:28

El diputado dice desconocer el documento y acusa al secretario general de La Rioja de querer realizar una "purga política"

LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)

Un informe del Comité de Seguridad y Salud de Podemos señala que el portavoz del Grupo Parlamentario en La Rioja, Germán Cantabrana, es "posiblemente la causa directa de los problemas de salud de los trabajadores", así como que su conducta puede ser constitutiva de "acoso laboral". Se indica asimismo que se ha producido una "situación de riesgo psicosocial" provocada por la presión psicológica a la trabajadoras.

El documento ha sido adelantado por Radio Rioja (Cadena SER), y ratificado por fuentes de la organización a Europa Press, apunta a que Cantabrana "ha llevado a cabo conductas con el único fin de consumir intelectualmente a las trabajadoras".

El informe apunta a que las trabajadoras declararon a la comisión investigadora que el parlamentario les habría amenazado con no cobrar el sueldo o abrirles expedientes por acudir a reuniones. Incluso le escribió "no vuelvas" a una trabajadora mientras esta se encontraba de baja.

Se trata de actuaciones que se pueden encuadran en infracciones graves de carácter laboral e incluso penal", por lo que el Comité ha pedido a Recursos Humanos, que aplique de manera "urgente" las sanciones "más graves" que procedan. Unas sanciones que podrían llegar al despido y a la expulsión de Podemos.

Puestos en contacto con el propio diputado ha negado tener dicho informe, al tiempo que también ha asegurado que "no he recibido carta de despido, y si que tengo un ingreso incoherente en el banco, pero no se de quién procede".

Cantabrana ha indicado que "estas no son formas de tratar al portavoz de un partido que se supone defiende a los trabajadores, aunque tampoco me sorprende viendo las formas de trabajar de este Consejo Autonómico", que lo que busca "nuevamente es querer ventilarme un caso a la interna, sin pasar por ningún Consejo garantista, porque no soportan el juicio de un organismo real".

En este punto, ha señalado que "lo que se ha hecho es validar las decisiones del Consejo Autonómico, por lo que desde Madrid lo que se ha hecho es coger otro de los ataques de Kiko Garrido contra el Grupo Parlamentario, y validarlo". Ante este asunto, el diputado ha señalado que "la gente de La Rioja no se merece una Ejecutiva así, que dedica tiempo, esfuerzos y sueldos a laminar a cargos públicos para que no puedan presentarse a las primarias, buscando que solo se presente Kiko Garrido" en lo que ha definido como una "purga política".