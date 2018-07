El Canal de Isabel II ha cesado en dos años "a más de 20 directivos" de sus filiales en Latinoamérica

5/07/2018 - 19:03

El Banco Santander será el asesor financiero del Canal en la venta de sus empresas en Latinoamérica

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Pedro Rollán, ha señalado este jueves que en los últimos dos años la nueva dirección del Canal de Isabel II al frente de Latinoamérica ha realizado "numerosas auditorias forenses e internas que han dado lugar al cese o despido de más de 20 directivos de las filiales" así como ha defendido que se han interpuesto ante las autoridades locales denuncias por irregularidades.

Así lo ha indicado Rollán durante una comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid sobre la venta de la política de adquisiciones y ventas de sociedades y empresas en América por parte del Canal.

Durante la misma, el también presidente del ente público de aguas ha recordado que en un "proceso de reflexión estratégica" se decidió reorientar la actuación del Canal a la Comunidad y fuera de ella "aprovechar su conocimiento únicamente a través de asistencias técnicas en consultoría e ingeniería del agua sin inversiones de activos en otros territorios".

Así, entre las actuaciones, se está llevando a cabo la liquidación de las sociedades latinoamericanas sin actividad o no relacionadas con la gestión del agua. En este sentido, en junio de 2016, el Consejo de Administración de Canal Extensia decidió cerrar empresas que no tenían actividad, aquellas cuya actividad había finalizado o que su actividad no se correspondía al ciclo integral del agua.

Según Rollán, "los dos últimos años se han liquidado ocho sociedades en Latinoamérica". La mayoría de estas empresas no llegaron a tener nunca actividad mientras que otras han dejado progresivamente de tener función.

En cuanto a las venta de las filiales que se llevará a cabo, el vicepresidente ha avanzado que será el Banco Santander el encargado de asesorar al Canal de los procedimientos alternativos para llevar a cabo dicha desinversión, los calendarios más adecuados o la selección de la entidad. Esta entidad comenzará en breve a realizar los trabajos.