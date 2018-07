El Govern defiende la moción del 9N y confía en que no afecte al diálogo con Sánchez

6/07/2018 - 12:40

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha defendido que el Parlament aprobara el jueves una moción de la CUP por la que la Cámara se ratificó en los "objetivos políticos" de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 que el Tribunal Constitucional (TC) anuló.

En rueda de prensa este viernes tras la reunión que han mantenido el presidente del Govern, Quim Torra, y el líder de IU, Alberto Garzón, ha considerado que la moción no presenta problemas legales y que lo único que hace es reiterar que JxCat, ERC y la CUP quieren "conseguir la independencia".

Ha confiado en que su aprobación no tenga ninguna consecuencia en la reunión que Torra tendrá el lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también en que el Ejecutivo central no la impugnará, ya que "sería una constatación de que no hay mucha diferencia entre el Gobierno actual y el anterior".

