Puente, satisfecho con su declaración en el juicio porque "siempre" ha "defendido" el interés público de la ciudad

6/07/2018 - 12:50

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha explicado que se sintió "muy satisfecho" tras declarar como testigo el pasado miércoles en el juicio contra el exregidor del PP, Francisco Javier León de la Riva, por la firma de las 'Comfort Letter' y ha recalcado que "siempre" ha "defendido" el interés público de la ciudad y ha actuado con "rectitud".

Así lo ha señalado este viernes el primer edil socialista en declaraciones a los medios de comunicación después de la celebración del juicio, que quedó visto para sentencia este jueves a la espera de conocer el pronunciamiento del tribunal sobre las acusaciones a León de la Riva y los exconcejales del PP Alfredo Blanco y Manuel Sánchez.

Puente ha explicado que el pasado miércoles salió "muy satisfecho" por su declaración y que se sintió "bien" porque había cumplido con su deber, el de "haber hecho lo que tenía que hacer en defensa de la ciudad", pues ha subrayado que "siempre" ha actuado con la "única mira" de defender el interés público y de las arcas municipales para que no tuvieran el riesgo de "perder 100 millones de euros, con lo que eso hubiera supuesto".

El regidor ha reflexionado sobre la "obligación" que tiene como político, que "a veces no consiste en hacer lo que a uno le gusta, sino en hacer cosas que no agradan".

Óscar Puente se ha pronunciado sobre el alegato final que pronunció su predecesor en la sesión final del juicio, en el que se refirió al incumplimiento por parte del actual alcalde de un "pacto de caballeros" consistente en no llevar el asunto de la 'comfort letter' para el préstamo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad más allá de la vía contencioso-administrativa.

Puente ha negado tal pacto, pues considera que "no tiene el menor sentido" ya que estos acuerdos se toman con "algo a cambio". No obstante, ha querido "entender casi todo" lo que haga o diga "una persona en la situación" de León de la Riva, pues ha recordado que está "sentado en el banquillo y tiene la posibilidad legal de no decir la verdad".

Sobre el reproche de León de la Riva por la denuncia presentada por el Ayuntamiento, que ha ejercido la acusación particular en el proceso, Puente ha recordado que ya explicó públicamente que le habría "gustado evitar la vía penal" y que "ojalá" hubiera podido ser así, pero ha justificado que tuvo que recurrir a ella porque "no había más alternativa" para defender el interés público y evitar que el Ayuntamiento fuera "el pagano de las irregularidades que cometieron los gobernantes pasados".

Asimismo, ha reconocido que le habría gustado retirar la acusación por parte del Ayuntamiento, pero ha incidido en que se produjeron "hechos sorprendentes" el pasado mes de diciembre, cuando se conoció que el Ministerio de Fomento "después de pagar la deuda se subrogó en las demandas que habían presentado los bancos contra el ayuntamiento".

Ello, ha explicado el primer edil, hizo ver al Consistorio que el "riesgo" de las reclamaciones no se había conjurado y que quedan "vías abiertas", pues ha matizado que el Ministerio ha puesto los 400 millones de euros para devolver el préstamo, "pero lo quiere recuperar".

Asimismo, ha planteado una reflexión sobre la actitud de León de la Riva en el juicio, a quien asegura haber visto que "no ha cambiado" porque ha sido "él en estado puro". "La vida tiene que enseñar cosas y viéndole da la sensación de que a él no le ha enseñado nada y mira que en los últimos años le ha tratado muy duramente", ha apostillado.