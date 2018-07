Cambia critica que Sainz "oculta una parte de la realidad de la implantación de Gespol para tapar a Camacho y Beneite"

6/07/2018 - 12:57

El portavoz de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha criticado este viernes en rueda de prensa que el portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Sainz, "oculta una parte de la realidad para tapar a dos personas que han sido los que han elegido y dirigido todo lo relacionado con la implantación de Gespol".

LOGROÑO, 6 (EUROPA PRESS)

Gonzalo Peña ha realizado estas declaraciones tras la comparecencia a petición propia del concejal del PP, Miguel Sainz, ayer en pleno municipal para explicar dicha implantación en Logroño tras la operación 'Enredadera' que se llevó a cabo el pasado martes en todo el territorio nacional.

El concejal de Cambia Logroño ha explicado, además, que debido a esta "nefasta gestión" llevada a cabo por el ex director general de Interior, Antonio Román Camacho, y el actual comisario jefe, Fernando Fernández Beneite, "tenemos una legislatura perdida en materia de movilidad, seguridad y gestión policial" y ante ello se pregunta "si Miguel Sainz no va a hacer nada respecto y no va a tomar decisiones ante la negligente gestión que se ha realizado".

Tras la comparecencia en pleno de ayer, Cambia Logroño considera "necesario" este análisis "no tanto por lo que dijo el concejal sino por lo que no dijo" porque "hay que poner aspectos encima de la mesa que aún no se han tratado y centrar la mirada en estas dos personas que son los que eligen y dirigen todo lo relacionado con Gespol".

"No pretendemos desvelar ningún 'watergate' sino informar de lo que ha pasado con estos dos responsables porque Miguel Sainz no lo está haciendo", ha reiterado Gonzalo Peña.

Tras saltar a la luz pública la operación, Gonzalo Peña lamenta que Miguel Sainz haya vendido que Gespol "era simplemente un programa menor, e incluso lo denominó aplicación" pero ayer en el Pleno el propio concejal "reconoció que fue un programa fundamental que gestiona el tráfico, las multas y su conexión con la DGT a pesar de haberlo negado tres veces".

El sistema Gespol, ha continuado Peña, "es el preferido de los mandos policiales del conjunto del estado y no ha sido menos en Logroño y está demostrado que el programa ha funcionado por las declaraciones realizadas previamente a pesar de que se tratara de anular a mes y medio de la entrada de la UDEF en el Ayuntamiento".

Para Cambia Logroño, Sainz obvia elementos que son "muy graves" y se pregunta: "¿De dónde viene la idea de que Gespol sea una herramienta básica en la gestión interna de la Policía Local y del tráfico? y por qué Sainz propuso el 4 de febrero de 2014 a Beneite y Camacho "para acudir a Lérida a conocer el modelo de implantación de gestión avanzada en materia de seguridad pública".

Una ciudad donde -tal y como ha recordado el portavoz Cambia- el sistema lleva diez años implantado y en donde, durante estos días, ha sido detenido e interrogado el cabo de la Guardia Urbana responsable de ese servicio informático en la localidad.

Después, en octubre de 2014, recuerda Gonzalo Peña, fue Camacho "quien firmó el pliego de condiciones técnicas del contrato" y, en diciembre de 2015, Beneite "solicitó un responsable para el desarrollo e implantación del sistema Gespol 7, nombrando a Camacho y se ha preguntado: ¿Por qué era el más indicado?.

Además, prosigue, el 12 de marzo de 2016, a petición de Beneite, se aprueba volver a enviar a Camacho a Barcelona donde la empresa dio un curso para el desarrollo e implantación de Gespol 7. Tanto tiempo después, desde Cambia quieren saber si "todavía nadie sabía si éste era o no el programa que necesitábamos en Logroño" porque tras el curso, Camacho entregó un certificado de aprovechamiento del programa.

En mayo de 2017, Sainz con Beneite, en rueda de prensa, explicaron que la Policía había implantado el sistema Gespol en Logroño y que "iba a ser una gran mejora e iba a unificar treinta bases de datos".

Para Cambia, "esto ya no es una simple aplicación sino que es una puesta estratégica" y en diciembre de 2017, Sainz "vuelve a poner Gespol como uno de los ejes principales y recuerda que el sistema de gestión policial basado en Gespol 7 verá multiplicada su eficacia con su integración en Smart Logroño".

Ante esas declaraciones, Peña no sabe "¿dónde está aquí la ineficacia que argumentan ahora si antes alababan este sistema?".

Con todo ello, desde Cambia lamentan que Miguel Sainz "mienta para tapar a Camacho y Beneite" porque "aunque haya afirmado literalmente que el sistema Gespol no tiene nada que ver con gestiones de multa, semáforos o movilidad, en el pliego de condiciones técnicas del contrato, firmado por Camacho, se demuestra que sí".

"Se ha negado una cosa por parte del portavoz de Gobierno mientras que en las condiciones viene expresamente lo contrario", lamentan. Además, en 2014 como en 2015, por parte de Camacho, Sainz y Revilla (actual director de Interior) "se escudan en no desarrollar actuaciones en la mesa del PMUS porque están a expensas del sistema Gespol".

"Si llevan desde la anterior legislatura hablando de las bondades de Gespol y basándose en ello para actuar" desde Cambia, "no entienden porqué ahora no vale" al igual que al considerar el sistema Gespol como una de las "patas principales de la Smart City y, ahora deja de serlo".

Con todo ello, desde Cambia lamentan que Miguel Sainz "oculte una parte de la realidad para tapar a estas dos personas que son las que han dirigido todo lo relacionado con Gespol donde alguien decide romper este contrato que, hasta hace nada, era una maravilla".