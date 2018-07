Carnero afirma que Sáenz tiene que ser la presidenta y "sólo" cabe la integración de la mano de Casado y Cospedal

6/07/2018 - 13:02

El presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que Soraya Sáenz de Santamaría tiene que ser la presidenta de la formación y "sólo cabe la posibilidad" de que se haga desde la "unidad y la integración" de la "mano" de Pablo Casado y María Dolores de Cospedal.

VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)

Carnero se ha expresado así después de conocerse los datos de unas primarias de las que ha destacado la "normalidad" y en las que ha ganado Sáenz de manera "clara y contundente" tanto en Valladolid como en Castilla y León y en España.

El presidente del PP de Valladolid, quien ha destacado la "ejemplaridad" y el proceso llevado a cabo por los afiliados de manera "tranquila, responsable, sosegada", algo que ha agradecido, considera que ahora los compromisarios tienen que hacer lo que les han dicho los afiliados.

"Los compromisarios que, al final, como su propio nombre indica, lo que llevan al congreso es un compromiso, que es la expresión de la voluntad manifestada por los afiliados, que en España y en Valladolid y Castilla y León de manera clara y contundente han dicho que tiene que ser la presidenta Soraya Sáenz de Santamaría", ha añadido.

En esta línea, ha añadido que si se pregunta a los afiliados es "para algo" y no se puede ahora "empañar" su manifestación o la expresión de su voluntad. "Yo no puedo entender que no haya otra presidenta del PP que no sea Soraya Sáenz de Santamaría", ha aseverado.

Además, ha calificado de "oportunidad histórica, enorme, fundamental" que por primera vez una mujer vaya a ser la presidenta del PP de España y pueda ser la presidenta del Gobierno, un dato que cree que es "radical" en el "siglo de las mujeres", en unas décadas en las cuales "la igualdad de oportunidades se tiene que manifestar de manera expresa".

"Si me permiten de manera vehemente tanto en la expresión de la palabra como de la acción y el PP tiene que estar ahí, va a estar ahí, estoy convencido, con Soraya Sáenz de Santamaría", ha afirmado.

UNIDAD E INTEGRACIÓN

Jesús Julio Carnero ha añadido que ahora "sólo cabe una posibilidad" y es que esto acontezca "desde la unidad y desde la integración" y ha recordado que por Valladolid han pasado tanto Cospedal como Casado y Saénz y a los tres les pidió, en nombre de los afiliados, "unidad e integración" y todos ellos "recogieron el guante".

Por tanto, se ha mostrado "convencido" que desde "la responsabilidad y la sensatez" se llegue al Congreso a través de la integración, que ha advertido de que no es "de la primera con el segundo, es también con la tercera" y a su juicio tiene que abarcar los tres candidatos mayoritarios, "liderada" por Sáenz de Santamaría pero de la mano de los otros dos.

Además, ha agregado que "si hay un adalid de la integración" tiene que ser "necesariamente" Cospedal dado que ha sido muchos años secretaria general, lo que implica "tener en el frontispicio de todas las actuaciones" la "unidad" y se ha mostrado convencido de que antepondrá cualquier otro aspecto personal a lo que sea lo mejor y convenga al PP que, ha reiterado, "es la unidad y la integración".

En referencia a las manifestaciones de Casado de que quiere llegar hasta el final del proceso, el presidente de los 'populares' de Valladolid ha señalado que la integración implica "asumir" de todos los candidatos "lo mejor" para el PP de sus ideas o proyectos que tuvieran y cree que en ese sentido hay que trabajar porque "no queda otra" y no hay otra "otra posibilidad" ni "otra vía que no sea la de la integración necesariamente".

Así, ha insistido en que como los afiliados han hablado esa integración la tiene que liderar Soraya, pero ha reiterado que "de la mano" de los otros dos.

Carnero cree que Casado tiene "legitimidad" para seguir hasta el final, como todos los candidatos, pero ha señalado que la integración implica que se sienten a hablar" con sus equipos y pongan en común aspectos que tienen de acuerdo y "lo que les diferencia y, en esa diferencia, los nexos de unión".

"Estamos hablando de un concierto, algo que en política los políticos están obligados a realizar de continuo, consensuar, dialogar, concertar, si lo hacemos con los que no son los propios cómo no lo vamos a hacer con los nuestros", ha dicho Carnero, quien cree que hacerlo "es tan sencillo como mirarse al espejo" porque "las diferencias son mínimas".

Así, ha señalado que si han pedido que se expresen los afiliados, a partir de aquí hay que "poner el proyecto en común" y mirar a partir del día 22 a España y ayudar desde su ideología "a todos los españoles en cualquier circunstancia o necesidad".

En cuanto a la posibilidad de que los votantes de Cospedal apoyen a Casado, ha asegurado que tiene "muy claro" que el compromisario tiene que aceptar el compromiso de los afiliados, que han hablado y aunque en Valladolid cada compromisario podrá tener "preferencias" la obligación es llevar "la voz de los vallisoletanos, que es clara y contundente".

"Temor no tengo, creo que se abre un periodo de diálogo, necesariamente de consenso, de concierto, en el que todas las posiciones tienen que poner de común acuerdo lo mejor de cada una de ellas", ha insistido.

A este respecto, ha manifestado que no "entendería" que los compromisarios dieran la vuelta al resultado porque entonces no tendría sentido preguntar a las bases. "Hay manifestación rotunda y clara en este país de que las primarias las gana Soraya Sáenz de Santamaría y lo que tiene que acontecer es todos de acuerdo desde la unidad y desde la integración y convencido de que todos trabajar en esa idea", ha afirmado Carnero, quien ha señalado que no se va a reunir con los compromisarios para transmitir esta idea porque cada uno es "libre" de ejercer su derecho, pero el compromiso es manifestar la opinión de los afiliados.