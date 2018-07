El Centro Párraga acoge un proyecto expositivo de Ian Waelder sobre los objetos urbanos y sus alteraciones

6/07/2018 - 13:41

El Centro Párraga de la Región de Murcia, espacio dependiente de la Consejería de Turismo y Cultura, inaugura hoy, a las 20:30 horas, la exposición del joven creador madrileño Ian Waelder 'We Feel Untied, But Why?', un proyecto diseñado específicamente para el Espacio 2, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Una superficie rayada del suelo del Centro Párraga que ha sido levantada y ocupa el lugar de una gran pintura, paredes recubiertas de cera, restos de zapatos desgastados por la práctica del skate y una instalación sonora hacen que el espectador reflexione sobre las relaciones que se establecen entre los objetos cotidianos, viendo alterada la función para la que fueron creados y estando marcados por la erosión, el paso del tiempo y otras acciones como las prácticas y juegos urbanos.

En este proyecto, Ian Waelder se interroga sobre la función, forma, sentido y presencia de aquello que podemos tocar, preguntándose si pueden los objetos separarse totalmente de su función original y cuáles son las relaciones afectivas que se establecen entre ellos. Estos y otros interrogantes abren un campo de investigación en el que Waelder ha estado acompañado por la comisaria Sonia Fernández Pan.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Marta López-Briones, ha presentado este viernes esta nueva exposición y ha destacado "la heterogeneidad de propuestas y artistas que tienen cabida en la programación del Centro Párraga, un espacio que asume la responsabilidad de realizar una muestra lo más representativa posible del arte contemporáneo que se está desarrollando actualmente en nuestro país, con propuestas que, además, tienen un marcado carácter escénico".

Asimismo, la directora del ICA ha explicado que "el joven artista madrileño Ian Waelder es uno de los creadores más prometedores de su generación, en cuyo trabajo podemos encontrar la agudeza de la sencillez, ya que sus propuestas están exentas de cualquier elemento superfluo".

'Why Feel Untied, But Why?' es la última exposición de la temporada que se inaugura en el Centro Párraga, culminando un semestre durante el que se ha mostrado el trabajo de Fito Conesa, Mira Bernabéu, Antonio Montalvo, Lorena Amorós, Kasia Rogowicz y Juan Manuel Abellán. Se podrá visitar hasta el próximo 23 de septiembre de lunes a viernes, de 9:00 a 20.00 horas.

TRAYECTORIA

La práctica artística de Ian Waelder (1993) aborda diferentes disciplinas como la fotografía, la instalación sonora, el texto, la pintura o la escultura. Entre sus exposiciones individuales destacan 'Who Would Be Interested in an Empty Parking Lot?' (The Finnish Museum of Photography, Helsinki, 2018) y 'The Noise, The Traces and Marks' (Local Arte Contemporáneo, Santiago de Chile, 2015).

Fue artista residente en Hangar Lisboa (2016) y NauEstruch de Sabadell (2015), y su trabajo también fue expuesto de forma colectiva en Madrid, Barcelona y Mallorca, siendo esta la primera ocasión que viene a Murcia.

Actualmente reside en Frankfurt, formando parte de la clase de Peter Fischli y Mark von Schlegell (Pure Fiction) en la Städelschule. También es cofundador de 'Editions & Publications' junto a Óscar Florit, un proyecto centrado en ediciones limitadas de publicaciones de artista que tiene como intención principal la colaboración e intercambio entre artistas, teóricos y comisarios.

La comisaria e investigadora Sonia Fernández Pan, por su parte, es autora de 'Esnorquel' desde 2011, un proyecto personal en forma de archivo on-line a través de textos, podcasts y conversaciones. Entre sus últimos proyectos están 'As We Could Scrape the Color of the Iris and Still See' (Twin Gallery, 2018) y el ciclo anual 'The More We Know About Them, the Stranger They Become' (Arts Santa Mònica, 2017).