Revilla no ha decidido aún si repetirá como candidato del PRC a la Presidencia de Cantabria

6/07/2018 - 14:18

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este viernes que aún no ha decidido si repetirá como candidato de su partido a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, una decisión que, ha dicho, dependerá "de muchas cosas" como su "salud" o su "estado de ánimo".

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

"No, aún no lo he decidido", ha señalado Revilla al ser preguntado por los periodistas antes de participar este viernes en el acto de presentación del Memoria Judicial 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

En cualquier caso, la decisión deberá tomarla, como él mismo ha dicho, antes del Congreso del PRC que tiene que "ser, por ley, entre el 7 y el 10 de noviembre".

Revilla, que al acabar la legislatura tendrá 76 años, ha afirmado que en estos momentos su ánimo está bien "aunque la salud no tanto" porque, ha dicho, "esta vida es muy ajetreada".

En la decisión del líder regionalista también tendrá peso su familia y es que, según ha dicho, su nieto y sus hijas le preguntan "papá cuándo te vas a ocupar de nosotros". "Y ya no digo nada de mi mujer", ha apostillado.

El presidente cántabro se ha pronunciado después de ser preguntado también por los resultados de las primarias del PP, de las que salen como candidatos Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, y ante lo que ha dicho solo que "hay que aplaudir que hayan votado por este sistema más democrático que el dedo".

Al respecto, cuestionado por si se plantea establecer o abrir yn sistema de esas características en el PRC, Revilla ha reivindicado que su partido es el "más democrático del mundo" porque "votan todos los afiliados" y hasta "20 minutos antes de la votación se puede presentar cualquiera que reúna 100 firmas de los que están presentes".

"¿Hay algunas primarias mayores que esas? No hay compromisarios, votan todos y 20 minutos antes con 100 firmas se puede presentar un candidato. El partido más democrático del mundo es el PRC, desde que se creó", ha añadido.