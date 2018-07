La Región se alía con Taiwán para una mayor entrada y difusión de los productos murcianos en este mercado y toda Asia

6/07/2018 - 14:23

El Info y la Cámara de Comercio de Taiwán ya está colaborando en materia de emprendimiento tecnológico y se ultiman nuevas acciones

Posicionar la marca España-Región de Murcia en un nivel similar a la de otros países europeos en Taiwán como clave para un incremento de las ventas en el mercado asiático de los productos y servicios murcianos es el objetivo de la colaboración abierta entre el Instituto de Fomento y la Cámara de Comercio de Taiwán.

Esta colaboración ya ha dado sus primeros pasos de la mano de empresas de base tecnológica alojadas en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia que asistieron a Computex 2018, la feria tecnológica organizada por la Cámara de comercio taiwanesa y una de las más importantes de toda Asia, como únicos representantes de España.

Para planificar nuevas acciones, esta semana se celebró un encuentro entre Comunidad y la Cámara de Comercio de Taiwán (TAITRA) en el Instituto de Fomento en el que se avanzó en la planificación para la participación de empresas murcianas en 'Food Taipei', la gran feria de la alimentación de Taiwan. Además, también se planteó la posible realización de una misión inversa de importadores taiwaneses de vino y productos gourmet.

El director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, indicó que "estamos logrando reforzar la marca Región de Murcia-España que todavía no es muy conocida a Taiwán, de forma que pueda llegar a los niveles del 'Made in Italy' o el 'Made in France'. El trabajo dará sus frutos y tenemos que aprovechar la oportunidad de colaborar con TAITRA en este fin".

Hay que recordar que Taiwán es considerada uno de los cuatro 'tigres asiáticos' junto a Hong Kong, Corea del Sur y Singapur. En este contexto, Taiwán ocupa el puesto 20 a nivel mundial según el valor de su PIB en paridad de poder adquisitivo y el puesto 10 de las economías asiáticas, según datos de CIA World FactBook.

TERCER ENCUENTRO

La presencia de la representación de TAITRA en la Región se produce a raíz de los contactos iniciados por el Info en febrero pasado en Barcelona, cuando la entidad invitó al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia como representante único de España a las reuniones de trabajo previas a la definición de su feria tecnológica Computex 2018. El ofrecimiento se produjo en reconocimiento a la cultura emprendedora impulsada desde el Gobierno regional, teniendo lugar el segundo encuentro en el certamen asiático de tecnología.

Las empresas que se desplazaron a Taiwán fueron EMITE, que mostró sus nuevos sistemas de medida de dispositivos de quinta generación; ZAPP STUDIO, con sus servicios de desarrollo de Apps a medida para proceso de digitalización empresarial; e IA Manufacturing, que llevó maquetas industriales con tecnología de última generación.

También acudió ELORA DESIGN, para mostrar sus apps 'LinkinCards', una red de intercambio de tarjetas profesionales, y 'Aprende a leer hablando'; mientras que Ipak mostró su aplicación 'WeFish', un diario de pesca social con información de interés.