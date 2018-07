La Junta abordará las conducciones de la presa de Siles en una "inminente" reunión con la ministra Ribera

6/07/2018 - 14:24

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha indicado que las conducciones de la presa de Siles es una de las cuestiones que tiene previsto abordar en la reunión "inminente" que va a mantener con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

JAÉN, 6 (EUROPA PRESS)

Lo ha indicado en la jornada 'El derecho del agua para riego en la época de los derechos', impulsada por UPA Andalucía y la Asociación andaluza de regantes (Asare). Casi tres años después de la inauguración de la presa de Siles, esta infraestructura sigue sin entrar en servicio ya que el anterior Gobierno de España y la Junta de Andalucía no se pusieron de acuerdo en cuál de las dos administraciones era la competente para la construcción de las canalizaciones.

En su participación en la primera mesa de debate, José Fiscal ha informado sobre en qué punto se encuentra el proyecto de ejecución de las conducciones de riego de la presa de Siles, una de las obras hidráulicas "clave" en la provincia para el sector.

Fiscal ha aclarado que la posición de la Consejería es la misma con el nuevo Ejecutivo, al que tiende la mano de la cooperación institucional, pero al que "seguirá pidiendo que cumpla con los compromisos pendientes que le corresponden".

También ha recordado que debido al principio de unidad de cuenca, estas actuaciones corresponden al Gobierno central ya que "el planteamiento jurídico de la Junta de Andalucía en todo momento es que el uso del agua no arrastra las competencias de las infraestructuras para su uso, si no, no sería aplicable el principio de unidad de cuencas".

El titular andaluz de Medio Ambiente ha centrado su intervención en varias cuestiones trasversales de la gestión hidráulica en las materias y demarcaciones que tiene competencias la comunidad autónoma. Entre ellas, la satisfacción de las demandas de agua en un contexto de cambio climático, el de agua regenerada y reutilizada en el contexto de la economía circular del agua y las actuaciones e infraestructuras pendientes en la provincia.

Por ello, ha subrayado que el déficit hídrico estructural es uno de los grandes problemas de las cuencas intracomunitarias andaluzas, que son las gestionadas por la Junta de Andalucía, por lo que ha señalado como una de las prioridades de la política de aguas la optimización de los recursos existentes. "Esto marca nuestra planificación hidrológica, y debe ser tenido también muy en cuenta por los empresarios y los usuarios".

En este sentido, ha concretado que en las Demarcaciones Hidrográficas intracomunitarias ya se están reutilizando en la actualidad en torno a 40 hectómetros cúbicos anuales de aguas residuales depuradas, que irá incrementándose en los próximos años hasta una potencialidad de 140 hectómetros cúbicos.

El consejero también se ha referido a la desalación informando de que la capacidad de producción ha pasado de prácticamente nada en el año 2000, a los 120 hectómetros cúbicos actuales. En estos momentos se desalan en Andalucía 44 hectómetros cúbicos y se tiene previsto que en el horizonte 2027 se pueda alcanzar 244 hectómetros cúbicos de recursos con ese origen.

Sobre la futura Ley de Cambio Climático, en relación con el agua y su disposición para riego, ha explicado que establece 12 áreas estratégicas prioritarias para la adaptación al fenómeno en Andalucía, entre las que se encuentran las de recursos hídricos e inundaciones.

Además, ha apuntado que con esta normativa los planes hidrológicos tendrán consideración de Planes con Incidencia en el Cambio Climático e incluirán un análisis de la vulnerabilidad al calentamiento de la tierra de la materia objeto de planificación y su ámbito territorial. En esta línea, ha pedido que "ante las amenazas de las consecuencias del cambio climático, entre todos seamos capaces de impulsar un sector agrícola que siente sus cimientos en una producción socialmente rentable y económicamente sostenible".