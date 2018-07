El PSdeG reubica en la valedora la responsabilidad de la contratación anulada y pide al PP "ejemplaridad"

6/07/2018 - 14:45

Ironiza con un Feijóo "desnortado" tras los resultados de las primarias del PP, mientras que "parece que Baltar acierta desde Ourense"

El PSdeG-PSOE ha reubicado sobre la propia valedora do pobo, Milagros Otero, la responsabilidad de la contratación de la hermana del portavoz parlamentario del PP, María Puy Fraga, que fue anulada por "desvío de poder" por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y ha pedido al Partido Popular que asuma "responsabilidades políticas", con actitud "ejemplarizante".

Así lo ha trasladado el secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, en una rueda de prensa convocada este viernes para tratar una cuestión que "preocupa" al partido, después de que este jueves, en comisión parlamentaria, Milagros Otero derivase la responsabilidad de esa contratación a su adjunto, Pablo Cameselle, propuesto por el PSOE para ese puesto.

Al respecto, Gonzalo Caballero ha incidido en que "hay una sentencia judicial clara sobre el nombramiento" que "afecta a una persona del círculo de amistades de la valedora" y que "tiene una serie de conexiones políticas" que "ni la propia valedora ni el PP están entendiendo".

"Los socialistas gallegos tenemos la impresión de que el PP no entiende la importancia de la ejemplaridad en las instituciones públicas", ha afirmado el dirigente socialista tras la Comisión de Peticións de este jueves, en la que compareció la valedora.

Así, el secretario xeral del PSdeG ha explicado que la sentencia "llama la atención sobre los procedimientos de designación en un nombramiento que, en los términos en que se expresa en la sentencia judicial, es de máxima gravedad".

Además, ha advertido de que "empaña el funcionamiento de una institución" e "implica una serie de connotaciones negativas sobre las instituciones públicas gallegas".

SENTENCIA "MUY CLARA"

Sobre la desvinculación de la valedora do pobo, Milagros Otero, del nombramiento de la hermana del portavoz parlamentario del PP, María Puy Fraga, Gonzalo Caballero ha asegurado que "la sentencia es muy clara" y "pone la responsabilidad en la figura de la valedora".

Así, ha incidido en que "era ella la que conocía a la persona a la que nombraron contra los procedimientos legales establecidos" y la sentencia "pone la responsabilidad con total claridad en la figura de la valedora do pobo".

Por ello, ha considerado que "le toca a ella asumir responsabilidades políticas" y que el PP "no debería intentar esparcir un humo que no va a ninguna parte", porque "los jueces ya hablaron y pusieron los puntos sobre las íes".

En conclusión, ha aseverado que la alta comisionada del Parlamento "es la responsable de lo que ha ocurrido" y "corresponde al PP y a la propia figura de la valedora ser consciente del daño que le están haciendo a la institución", así como "asumir responsabilidades políticas".

EJEMPLARIDAD PÚBLICA

Asimismo, Gonzalo Caballero ha demandado que "el Partido Popular de Galicia y Feijóo tienen que entender que la ciudadanía exige un nivel de ejemplaridad pública que no se cumple con esa sentencia judicial sobre un nombramiento hecho por la valedora".

En esa misma línea, ha señalado que, "en los días que quedan hasta la celebración del pleno para tratar la cuestión" (el próximo martes), el presidente de la Xunta "tiene que tomar todas las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la institución, la ejemplaridad en sus comportamientos y limpiar cualquier tipo de duda que exista sobre los procesos de selección pública".

LIMPIEZA EN LAS INSTITUCIONES

Sobre la importancia de la "limpieza" en las instituciones públicas gallegas, el secretario xeral del PSdeG ha reivindicado que "el PP tiene que asumir la importancia de ese nivel de dignidad y ejemplaridad que se debe exigir a cualquier cargo público".

Por ello, ha asegurado que "el nivel de ejemplaridad sobre el contenido de la sentencia" y "el debate de los argumentos que intenta dar la valedora es extemporáneo", ya que "los jueces hablaron y corresponde simplemente asumir responsabilidades políticas para garantizar la limpieza de una institución que tiene que ser paradigma de los intereses de la ciudadanía y del pueblo en Galicia".

SOBRE EL CAMBIO EN EL PP

Por otra parte, Gonzalo Caballero ha recordado que el Partido Popular "está en un momento de cambio y definición de su futuro político en el conjunto del Estado". Así, ha advertido de que, "si la etapa anterior finó por la incapacidad del PP de hacer frente a la corrupción política y asumir responsabilidades", el nuevo PP "no empieza con buen pie si no toma medidas ejemplarizantes en casos como el de la valedora do pobo".

En concreto, ha apuntado que "Feijóo tiene que ser consciente de la importancia de la lucha contra la corrupción" y "contra comportamientos inadecuados y sentenciados por los tribunales en las instituciones públicas", así como de la "importancia de la dignidad y ejemplaridad", porque "eso fue lo que puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy".

FEIJÓO "DESNORTADO"

Además, el secretario xeral del PSdeG ha acusado a Feijóo de no tener "bien comentada su hoja de ruta" y de estar "un poco desnortado en su línea de acción política" durante un "proceso de renovación política dentro del PP", en el que "tiene que mostrar un compromiso real contra la corrupción, en primer lugar".

En este sentido, ha asegurado que este "desnorte" se muestra "cuando Feijóo apuesta por una determinada línea que parece que no consigue triunfar en las primarias del PP" y cuando "parece que Baltar acierta desde Ourense en la convicción y conocimiento de cómo debe ser la nueva etapa".

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ganó en todas las provincias gallegas en las primarias del partido, excepto en la de Ourense, donde se impuso la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamería, quien también fue la más votada en el conjunto del Estado.

PP "FUNDAMENTAL" EN EL SISTEMA DE PARTIDOS

Pese a todo, Gonzalo Caballero ha manifestado su creencia de que "el Partido Popular es fundamental en el sistema de partidos de Galicia y de España", por lo que ha deseado que "pueda asumir el nivel de ejemplaridad y lucha contra la corrupción necesario para tener fuerza política" y "abrir un nuevo tiempo".

Asimismo, ha esperado que "acierte en su hoja de ruta" para "generar una opción de derecha conservadora regenerada y renovada con credibilidad para luchar por su espacio político".

Por ello, ha asegurado que, "desde los socialistas gallegos, se darán planteamientos desde la izquierda para seguir convenciendo a la ciudadanía de que es necesaria esa regeneración".