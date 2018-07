Contelles (PP): "El problema no es la Diputación, sino los presuntos corruptos a los que Puig y Oltra dan cobertura"

6/07/2018 - 15:02

La portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ha criticado que el anuncio de la nueva ley de gobiernos locales por parte del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es "un intento de desviar la atención ante los casos de corrupción que afectan a su partido" y ha lamentado que ahora "pretende eliminar la Diputación cuando en realidad el problema son los presuntos corruptos que la gobiernan, a quienes están dando cobertura Puig y Mónica Oltra".

VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

"Ximo Puig tiene un problema de corrupción y cree que eliminando la Diputación lo va a solucionar cuando lo necesario es echar a los corruptos de las instituciones y gestionarlas correctamente, porque las diputaciones son fundamentales para vertebrar el territorio y garantizar la prestación de servicios esenciales a la población, fundamentalmente en los municipios más pequeños", ha señalado en un comunicado.

Contelles ha criticado que "Puig lance ahora su idea de eliminar las diputaciones con la intención de que no se hable de que los asesores de Jorge Rodríguez investigados por su implicación en la Operación Alquería --jefe de Gabinete, asesor y letrado de Presidencia-- y los cogerentes de Divalterra siguen en el ejercicio de sus funciones y cobrando del dinero de todos los valencianos". "Mucha declaración grandilocuente pero la realidad es que Puig y Oltra mienten porque no han sido apartados de sus puestos", ha incidido.

Contelles considera que con esta propuesta "Puig y su partido están creando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en función del lugar donde cada uno, libremente, ha decidido fijar su lugar de residencia y desarrollar su proyecto de vida".

Se trata, a su juicio, de "otra provocación más que afectaría directamente a cientos de miles de personas puesto que las diputaciones garantizan la prestación de servicios públicos, especialmente en localidades de menos de 20.000 habitantes, y, por tanto, la igualdad entre los ciudadanos vivan donde vivan".

Ha criticado que los socialistas "se llenen la boca con políticas contra la despoblación y luego quieran asfixiar a los pequeños municipios" que tienen en las Diputaciones una herramienta para la supervivencia. Por ello, ha tildado de "traición" que el PSPV pretenda "dar carpetazo a una institución" como esta.

"Puig no habla el mismo lenguaje que los municipios valencianos, no conoce sus necesidades ni su idiosincrasia, si no, no se atrevería a cerrar una administración que tiene su razón de ser en la diversidad municipal y el equilibrio territorial", ha agregado.

UNA "FÁBRICA DE ENCHUFES"

Contelles ha señalado que los socialistas han convertido la Diputación en una "fábrica de enchufes" y "han perdido la sensibilidad municipal de una administración que nació por y para los municipios". Por ello, ha pedido "un ejercicio de responsabilidad" para que las diputaciones puedan seguir trabajando.

A su juicio, es una "estafa que el PSPV se reparta sueldos de la Diputación mientras pide que se clausure" por lo que les ha instado a abandonar los puestos en una institución "en la que no creen".