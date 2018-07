Los rectores pedirán en el Congreso una nueva ley de universidades con el apoyo de los agentes sociales

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha anunciado que el próximo mes de septiembre presentarán en el Congreso un comunicado con el que reclamarán a las formaciones políticas una nueva ley de universidades con "amplísimo consenso", una petición que cuenta con el apoyo de los agentes sociales.

Así lo ha anunciado el presidente de la CRUE, Roberto Fernández, en rueda de prensa tras la celebración este viernes de la Asamblea General de la institución en la Universidad de Cádiz. En concreto, Fernández ha desvelado que los rectores tienen el apoyo de los consejos sociales de las universidades, de las Cámaras de Comercios de España, de las patronales CEOE y CEPYME, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, así como de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).

"Me he entrevistado personalmente con todos los líderes parlamentarios y hasta ahora ninguno me ha dicho que vea un inconveniente en sentarse en la mesa o crear una comisión para ver la posibilidad de hacer esa nueva ley", ha añadido el presidente de los rectores, detallando que la presentación del comunicado de la CRUE se celebrará en la sala Ernest Lluch (que fue rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo) del Congreso de los Diputados.

Según el presidente de la CRUE, que está formada por rectores y rectoras de 76 universidades públicas y privadas de España, esta nueva ley debería aprobarse mediante un pacto de estado de todas las formaciones políticas o "con mayorías muy amplias" como las que demanda una ley orgánica, y ha revelado que desde la institución se ha transmitido esta demanda al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.