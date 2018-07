El gobierno todavía no tiene la fórmula legal para exhumar a franco

6/07/2018 - 14:46

El Gobierno carece "todavía" de la fórmula legal que ampare la decisión política de exhumar los restos del dictador Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos.

"No a las dos cosas, todavía no la fórmula concreta y no a la fecha" de la exhumación, reconoció la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando se le preguntó si tenían ya la fórmula jurídica para proceder a la exhumación y la fecha para acometerla.

El Gobierno tiene la determinación política de proceder a la exhumación de los restos de Franco este mes de julio y está en conversaciones, a través de Patrimonio Nacional, con la familia Franco. Se está preparando un informe jurídico exhaustivo sobre la situación para tener todo el amparo legal necesario para esta actuación. Dicho informe, según varias fuentes, todavía no está completo, por lo que el traslado de los restos no será de manera inminente pero se trabaja con la previsión de que sea en este mes de julio.

Habida cuenta que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quiere abordar los "vestigios del franquismo" en la reunión que mantendrá el lunes en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la portavoz dijo desconocer si en Cataluña quedan vestigios, pero detalló que en España "alguno queda" y prueba de ello es que "este Gobierno ha tomado la determinación de la exhumación de Franco, por tanto alguna tarea queda".

Para proceder a esta exhumación de los restos del dictador, según fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia, no hace falta que la decisión pase por Consejo de Ministros porque se encuentra en una dependencia que depende del Estado y, por tanto, éste puede proceder como estime.

Si bien desde Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de la Presidencia que dirige la vicepresidenta Carmen Calvo, se está en contacto con todos los herederos de Franco para intentar llegar a un acuerdo y éstos asuman qué hacer con los restos. Algunas fuentes dejaron entrever que no hay unidad en la familia del dictador sobre cómo proceder ante esta situación.

