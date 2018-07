Hacienda y sindicatos acuerdan cómo acceder a las bolsas temporales de trabajo y superar la "opacidad y el clientelismo"

6/07/2018 - 15:49

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha alcanzado un acuerdo, calificado de "histórico", en la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat, para regular el acceso a las bolsas de empleo público de las empresas y entidades y establecer sus criterios básicos de funcionamiento.

El acuerdo permite superar la "opacidad absoluta" del pasado y acabar con el "clientelismo y la arbitrariedad" que existía en el pasado en el acceso del personal al sector público, según ha destacado el titular de Hacienda, Vicent Soler, al término de la reunión a la que han asistido cargos de su departamentos y los representantes económicos y sociales.

A partir de ahora, la selección de personal laboral para la provisión temporal de puestos de trabajo en el sector público instrumental de la Generalitat deberá seguir los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, celeridad y eficacia y se llevará a cabo mediante la constitución de bolsas de empleo temporal. Por tanto, se elimina la entrevista en los procesos.

El acceso a las bolsas estará regulado mediante la realización de unas pruebas selectivas y la baremación de méritos y experiencia, con el objetivo de asegurar la mayor participación y transparencia en un proceso caracterizado en el pasado por una "opacidad absoluta", según ha señalado a Europa Press Soler.

Preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la portavoz, Mónica Oltra, ha señalado que este acuerdo no afecta a À Punt porque se está hablando del sector público instrumental, que "no es el caso de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació", lo que "no quiere decir que no se haga la selección de acuerdo a los principios de méritos, igualdad y capacidad". Por tanto, "afecta estrictamente al sector público instrumental", ha dicho.

Este acuerdo "cierra" el periodo más importante de pactos entre Hacienda y representantes de los sindicatos sobre las relaciones laborales del sector público instrumental y que han permitido, en el primero, establecer los criterios para la reducción de la temporalidad y la oferta pública de empleo 2017-2019 y en el segundo, establecer los criterios generales para la OPE del sector público instrumental y de sus convocatorias para la provisión definitiva de personal laboral fijo y este último. Ahora, se incorporarán al anteproyecto de ley del sector público instrumental

El objetivo de los tres acuerdos es que con vistas al futuro "todo el mundo tenga unos requisitos de mérito, capacidad y de igualdad de oportunidades", ha asegurado Soler. El acuerdo establece los supuestos en que un puesto de trabajo se podrá proveer con una bolsa de empleo y se priorizará la creación de bolsas de trabajo asociadas a una OPE. De ellas, formarán parte aquellas personas que hayan participado en las pruebas selectivas de acceso a ese grupo o categoría profesional y hayan aprobado algún ejercicio.

CASOS DE URGENCIA

De no existir bolsa con estas características, se podrá crear una específica con la realización de pruebas selectivas y de baremación de méritos y experiencia. El examen tendrá un peso del 60 por ciento y el concurso de méritos un 40% (20% formación y el restante, experiencia). El acuerdo también establece un mecanismo excepcional para casos de urgencia, cuando no existan las bolsas previstas en estos casos. Cuando el perfil del puesto lo aconseje, se podrán constituir "exclusivamente por el sistema de baremación de méritos "previa autorización de la Comisión de Seguimiento".

En este supuesto, deberá haberse convocado previamente una nueva bolsa que incluya pruebas selectivas y que deberá resolverse en una año desde la convocatoria de la urgencia. Para estas, el 60% de la puntuación final será para méritos de formación y el 40% para experiencia. Por tanto, el acuerdo elimina la entrevista.

Concretamente, los trabajos que se podrán cubrir a través de bolsa temporal corresponden a: puestos temporalmente vacantes que no hayan podido proveerse de forma inmediata y definitiva por personal laboral fijo propio de la entidad; cuando existan puestos que precisen de sustitución transitoria del titular; puestos para la ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada por un plazo máximo de tres años y puestos para la acumulación de tareas con carácter excepcional o circunstancial por un plazo máximo de 6 meses, dentro de un periodo de 12, ampliables a 18.

"PUNTO Y APARTE"

Tanto administración como sindicatos coinciden en la importancia de este acuerdo que "cierra el periodo más importante del pacto con los representantes sindicales" y con el que se quiere poner "punto y aparte" a la "opacidad absoluta que ha caracterizado a este sector en el pasado", según Soler. Desde UGT PV, Gonzalo Fernández ha calificado este acuerdo como "importantísimo", ya que "es fruto de muchas sesiones de trabajo y de diálogo entre la propia administración y las organizaciones sindicales".

Por su parte, el representante de CCOO, Juan Cruz, pese a mostrarse satisfecho con los acuerdos porque "consiguen marcar las reglas del juego", ha criticado la falta de cumplimiento de los tres acuerdos suscritos.

Cruz ha lamentado una "auténtica política de insumisión por parte de las direcciones de las distintas entidades" y la reticencia por parte de las entidades a ofertar "todas las plazas que podrían sacarse a Oferta Pública de Empleo". "El Consell tiene que asumir y exigir a todas las entidades que cumplan los acuerdos que estamos firmando", ha instado el representante sindical.