Luz verde al Plan Savia 2018 y a la reparación de casas-cuartel de la Guardia Civil en Almería

6/07/2018 - 16:35

El Pleno de la Diputación de Almería ha dado luz verde, por unanimidad, al Plan Savia 2018-2019, con el que se pondrán a disposición de los ayuntamientos un total de 57.189 árboles y plantas ornamentales para embellecer los municipios, con un presupuesto de 821.175 euros, y al convenio entre la institución y el ministerio de Interior para la rehabilitación de las casas-cuartel de la Guardia Civil en la provincia.

ALMERÍA, 6 (EUROPA PRESS)

Las actuaciones en las dependencias de la Guardia Civil se van a ejecutar con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) del próximo año, y de ellas se podrán beneficiar los municipios que tienen cedida la gestión de este programa a la Diputación Provincial, según se ha explicado durante la sesión plenaria.

Aunque ambos proyectos han contado con el apoyo de todo el Pleno, el portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, ha propuesto que, en el caso del Plan Savia, "se incluya una cláusula para que los pueblos más pequeños recojan primero las especies y se les den las mejores opciones, ya que el primero que llega, se lleva lo mejor", y que sea el ministerio de Interior el que asuma, con un plan propio, la reforma de todas las casas-cuartel porque "son de su propiedad".

La diputada de Agricultura y Medio Ambiente, María del Mar López Asensio, ha asegurado que la convocatoria del Plan Savia recoge beneficios para los ayuntamientos de menor tamaño, que tienen prioridad a la hora de acceder a las especies del Vivero Provincial.

PERSONAL

En materia de personal, con los votos a favor del PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de IU, se ha aprobado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Almería para nueve empleados del área de los servicios de dependencia y los equipos de tratamiento familiar.

Se trata de los puestos de siete trabajadores sociales, un educador social y un psicólogo, que la Diputación Provincial ha tenido que asumir como "indefinidos no fijos" después de que una sentencia judicial sancionase la "concatenación de contratos por obra y servicio" que habían sufrido desde los años 2003, en algunos casos, hasta la actualidad.

Desde el PP, Javier Aureliano García ha explicado que estos contratos "se venían haciendo desde que gobernaban los socialistas en esta casa" y, el actual equipo de gobierno, los ha ido renovando sistemáticamente porque entendía que "era la forma correcta de contratar". Estos trabajadores están vinculados a proyectos y servicios concretos que se sufragan a través de las subvenciones en materia de servicios sociales que la Junta de Andalucía, administración con competencia en este ámbito, concede anualmente a la Diputación de Almería.

Aún así, García ha reconocido que en 2017 "se equiparó salarialmente a estos trabajadores con una subida del 37 por ciento", consensuada con los sindicatos, y que, a tenor de la sentencia, que también afecta a otros empleados de la Diputación de Almería, se irán actualizando las condiciones laborales y salariales de todos ellos.

La RPT de la Diputación Provincial también se ha modificado por el Pleno este viernes, aunque con las abstenciones del PSOE y Ciudadanos, y el voto en contra de IU, para reconocer nuevos puestos de trabajo "a petición de las áreas", entre ellas, la de Agricultura para el servicio de 'Sabores Almería', "superado por las solicitudes de las empresas de formar parte de la marca", y factores de peligrosidad en los puestos demandados por los propios empleados.

SISTEMA DE VIDEOACTAS

La novedad en esta sesión de Pleno ordinaria del mes de julio en la Diputación de Almería ha venido de la mano de las nuevas tecnologías, ya que ha comenzado a implantarse un sistema de videoactas, en cumplimiento de la Ley de Transparencia. Así, en esta sesión, se han automatizado los votos de los diputados, siendo visibles para toda la sala a través de dos pantallas de televisión.

Además, este sistema permite saber qué diputados intervienen en cada punto del orden del día y controlar el tiempo de los debates. También se muestran a la sala diagramas con las votaciones, que quedan registradas en el sistema informático. En los próximos meses, se irá mejorando este servicio hasta alcanzar el objetivo de retransmitir los plenos en directo vía 'streaming'. De momento, el equipo de gobierno ha recordado que "todos los plenos se suben al canal de Youtube de la Diputación al día siguiente de su celebración".

MOCIONES

En el apartado de mociones, se ha dado luz verde a la urgencia de las cuatro presentadas, aunque tan sólo ha salido adelante una de las dos que ha presentado IU. Con esta moción, la Diputación de Almería se adherirá al manifiesto impulsado desde la provincia de Granada para solicitar a la Academia Sueca la modificación de sus estatutos para la concesión, a título póstumo, del Premio Nobel de Literatura al poeta Federico García Lorca.

Las otras tres mociones han sido rechazadas con los votos en contra del PP, con mayoría en el Pleno. Así, no ha salido adelante la propuesta de IU para la creación de una comisión de seguimiento de los Planes Edusi, ya que el proyecto ya recoge este compromiso; ni la moción de Ciudadanos para instalar salas de lactancia en las dependencias provinciales, con el objetivo de facilitar "a las trabajadoras y a las mujeres que acudan a los edificios de la Diputación un espacio para amamantar a sus bebés o para la extracción de leche".

En este caso, esta propuesta ha sido rechazada porque el equipo de gobierno ha entendido necesario contar con un informe de viabilidad de la misma y ha pedido al portavoz de la formación naranja "dejarla sobre la mesa para debatirla en el próximo pleno", a lo que Roberto Bacca no ha accedido al asegurar que la moción "propone el estudio" de la medida.

Tampoco ha prosperado la moción del PSOE para que el área de Asistencia a Municipios elaborase una ordenanza contra la publicidad sexista en la provincia, que también incluía un apartado referente a la prohibición por parte de la Diputación de Almería de contratar publicidad con medios de comunicación en los que hubiese anuncios de contactos y publicidad sexista.

El PP ha afirmado que está "en contra de la publicidad sexista" y no va a permitir que haya referencias de este tipo en la provincia, pero ha recordado que el segundo punto de la moción "contraviene la Ley de Contratación del Sector Público, según ha explicado en un informe el secretario", por lo que no podía aprobarse si no se retiraba el mismo. El PSOE no ha querido dejarlo al margen y, finalmente, la propuesta se ha rechazado.