Helena Goñi y Nora Aurrekoetxea disfrutarán de una estancia de cuatro semanas en el Museo Guggenheim de Nueva York

6/07/2018 - 17:33

Las jóvenes artistas Helena Goñi y Nora Aurrekoetxea disfrutarán de una estancia de cuatro semanas en el Museo Guggenheim de Nueva York después de que hayan sido las candidatas seleccionadas en la cuarta edición del programa de estancias para artistas emergentes, en el Museo Solomon R. Guggenheim.

En el marco de este programa, que se desarrollará en el mes de octubre, las dos jóvenes artistas tendrán la oportunidad de "avanzar en su trayectoria profesional, familiarizarse con la escena artística neoyorquina y conocer a diferentes comisarios, artistas e instituciones relacionadas con el arte, de la mano de los profesionales del Museo Guggenheim de Nueva York", según ha informado la pinacoteca.

Esta iniciativa, llevada a cabo "con éxito" en sus tres ediciones anteriores, se enmarca dentro de la renovación del Acuerdo de Gestión de la pinacoteca bilbaina firmado en diciembre de 2014 con la Solomon R. Guggenheim Foundation.

Este acuerdo profundiza en la colaboración entre ambas instituciones a través de nuevos proyectos, entre los que destacan tanto este programa para artistas emergentes como el programa de becas en Nueva York para graduados del País Vasco que el Museo convoca en otoño.

Nora Aurrekoetxea (Bilbao, 1989) vive y trabaja entre Londres y Bilbao. Graduada en Bellas Artes por la UPV-EHU, en 2017 cursa estudios de posgrado en escultura en el Royal College of Art de Londres. En los últimos ocho años ha desarrollado diferentes trabajos artísticos y recibido, entre otras, la Beca de Artes Visuales de la Diputación Foral de Bizkaia y la Beca Espacio de BilbaoArte, que se materializó en la exposición Katalepsis en 2016. Además, es miembro fundador de la fábrica de creación OKELA, donde desarrolla, junto a sus compañeras, proyectos de comisariado y gestión cultural.

Helena Goñi (Bilbao, 1990) vive y trabaja en Getxo y Bilbao. Graduada en Bellas Artes por la UPV-EHU, realiza estudios de posgrado en fotografía en la Central Saint Martins University of the Arts de Londres. En 2015 recibe la Beca de Artes Visuales de la Diputación Foral de Bizkaia y cuenta en su haber con premios como Ertibil, BAFFEST y GetxoArte. En 2017, dentro del programa Barriek de la Sala Rekalde de Bilbao, presenta su exposición 'Tell me how close we are to a riot'. Tiene obras en colecciones como las del Museo Artium o el Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao.