Beiras respalda públicamente a Ferrol en Común y tacha de "fraude" la creación de nuevas candidaturas de unidad popular

6/07/2018 - 19:09

El histórico político carga contra el surgimiento de nuevas mareas para 2019: "No puede haber varias alternativas de unidad popular"

FERROL, 6 Jul. (EUROPA PRESS)

El histórico dirigente nacionalista y miembro del Consello das Mareas Xosé Manuel Beiras ha mostrado este viernes su respaldo público a Ferrol en Común y al regidor Jorge Suárez, luego del surgimiento de dos nuevos proyectos políticos fruto de escisiones en el seno de la marea que ostenta la alcaldía de Ferrol desde 2015.

Beiras ha arropado este viernes a Jorge Suárez en un acto celebrado en el Ateneo Ferrolano en el que ha defendido el trabajo llevado a cabo por Ferrol en Común y el alcalde en los últimos tres años. Además, ha calificado de "mentira y fraude" la creación de nuevos proyectos del espacio político de la izquierda rupturista que podrían competir en la cita con las urnas del próximo año con las mareas ya existentes en 2015.

Lo ha hecho días después de la celebración del III Encontro Municipalista celebrado también en Ferrol, donde se reunieron un centenar de representantes de 25 mareas municipalistas. Los asistentes elaboraron un documento en el que cargaban contra la actitud de la coordinadora de En Marea --que equivale a la ejecutiva en un partido-- porque algunos de sus miembros, ligados a Cerna, respaldaron el nacimiento de Marea de Ferrol, escisión de Ferrol en Común liderada por la exconcejala Esther Leira, ahora en el grupo de no adscritos tras su enfrentamiento con Suárez.

De hecho, según fuentes consultadas por Europa Press, la cúpula del partido instrumental, con el portavoz, Luís Villares, a la cabeza; no fue invitada a participar en el Encontro Municipalista del pasado sábado. Las mareas allí presentes consideran que la coordinadora del partido instrumental actuó con deslealtad hacia Jorge Suárez y Ferrol en Común por la presencia de algunos de sus miembros en la presentación de Marea de Ferrol.

Cinco días después, Beiras se ha mostrado crítico con la fragmentación de los proyectos municipalistas de cara a las elecciones del próximo año, en las que, para el referente de la formación nacionalista Anova, "no puede haber varias alternativas de unidad popular porque es una contradicción interna".

"COOPERACIÓN", "NO COMPETICIÓN"

El dirigente ha recordado que el principio de la izquierda es "la cooperación y no la competición" y si eso no se entiende "no hay izquierda, ni trapo de gaita". "Llevo 50 años repitiéndolo", ha aseverado Beiras, quien ha remarcado que la izquierda debe enfrentarse a "la propia sociedad capitalista, las sociedades de clases, las sociedades explotadoras" imitando el modelo de empresa cooperativa.

Y es que, a menos de un año para la cita con las urnas, Ferrol en Común podría enfrentarse en las elecciones a dos formaciones impulsadas por exmiembros de su proyecto, ya que, a la ya mencionada Marea de Ferrol, se suma Actúa Ferrol, partido presentado el pasado sábado y que lidera Carlos del Río, que abandonó las filas de la confluencia ferrolana --de la que era presidente-- por desavenencias con el propio Suárez.

"OCURRENCIAS"

A renglón seguido, Beiras ha redoblado sus críticas hacia los promotores de estos nuevos proyectos. "Si son analfabetos, lo que tienen que hacer es ir a la escuela", ha aseverado, para luego remarcar que estos dirigentes "en vez de grandes ideas tienen ocurrencias" que "no van a ningún lado y solo sirven para montar un 'sketch' cómico". "Y ni siquiera con humor", ha apostillado.

"Ya tengo una edad para decir las cosas como son y no puedo decir las cosas con respeto para todo el mundo", remarcó Beiras, que cree que el respeto "hay que merecerlo", lo que le ha llevado a recordar que nunca tuvo "respeto político" por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "Lo que me produce es conmiseración", ha añadido en relación al popular.

REVALIDAR ALCALDÍA

Por su parte, Jorge Suárez comentó que el proyecto de Ferrol en Común se remonta a "hace mucho tiempo" y cree fruto de un proceso en la ciudad que empezó "con las luchas obreras de marzo de 1972", para posteriormente continuar "con el movimiento de Nunca Máis o el 15-M" y que tiene continuidad en la confluencia que se hizo con la alcaldía en 2015 como "una candidatura de unidad popular, con la ilusión de cambiar la realidad social de esta ciudad."

"Llevamos tres años peleando contra los elementos que nos aíslan para hacer la política que queremos realizar", ha teorizado, si bien ha ensalzado que la continuidad del proyecto "se vio reflejada" en el III Encuentro Municipalista del pasado sábado.

Jorge Suárez buscará en 2015 lo que ningún partido político ha logrado en la ciudad ferrolana en los años de la democracia: revalidar mandato. "(Ferrol) Es una ciudad compleja, en la que cada cuatro años cambia de ciclo político y no continúa ningún gobierno", ha apuntado antes de mostrarse confiando en romper la tendencia el próximo año.