Save the Children pone en marcha en Andalucía la campaña de verano de campamentos para niños en riesgo de exclusión

6/07/2018 - 19:07

La ONG Save the Children ha puesto en marcha su campaña de verano de campamentos externos y colonias urbanas, para niños de entre 6 y 17 años que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión en Andalucía.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Según un comunicado, el público al que van dirigidas las actividades, son niños a los que ha considerado prioritario ofrecerles la posibilidad de acudir a unos espacios seguros dedicados al ocio y al tiempo libre que cuentan con actividades lúdicas, culturales, excursiones a la piscina y en donde se les proporcionará al menos una comida completa al día.

La ONG ha informado que en Sevilla, se han organizado colonias urbanas en las zonas de Bellavista, Tiro de Línea, San Pablo, Palmete, Zona Norte, Cerro Amate y La Algaba. Mientras que, en Cádiz, se atendrán a los niños en las instalaciones de la Fundación Centro Tierra de Todos, con la que se comparte dicho programa.

Ha subrayado también que, este año, 320 niños de Sevilla y Cádiz podrán acudir de estas actividades en julio. Además, ha organizado campamentos de verano en otras ciudades españolas como Barcelona, Lérida, Madrid, Melilla, Valencia y Toledo, donde participarán más de 2.000 niños.

El campamento externo que ha comenzado el 1 de julio en la granja escuela 'Fuente Redonda' ubicada en La Carlota (Córdoba) ha reunido a 50 niños por noveno año consecutivo, que han participado durante el año en el Programa de Lucha contra la Pobreza Infantil de CaixaProinfancia y donde también ha participado Fundación Mutua Madrileña.

El director de la ONG en Andalucía, Javier Cuenca, ha asegurado que "muchas familias no pueden costearse estos programas o no tienen con quién dejar a sus hijos mientras trabajan, esta iniciativa supone favorecer la inclusión social evitando que puedan sentirse discriminados por no poder hacer los mismo que otros niños".

En cuanto a las actividades que realizan, ha afirmado que se planifican en función de las edades; además combinan el entretenimiento con aprendizaje en valores, favoreciendo el contacto con la naturaleza y el compañerismo.

Por otro lado, la organización indica que la pobreza infantil en Andalucía "empeora más intensamente" que en otros territorios desde 2008. El porcentaje de población menor de 18 años en situación de pobreza relativa en 2016 era del 44,3 por ciento, mientras que la media del Estado se encontraba en un 29,7 por ciento.

El aumento de la desigualdad infantil y el fin de la movilidad social ascendente en España hacen que hoy la riqueza y la pobreza se hereden aún más, y que se alteren las expectativas de niños. Save the Children ha añadido que el 80 por ciento de los niños que están en la pobreza pueden convertirse en adultos empobrecidos.