Congreso pp. santamaría podría ofrecer a casado la secretaría general del pp

7/07/2018 - 11:02

La ganadora de la primera vuelta de las primarias a la Presidencia del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó abierta este sábado la posibilidad de ofrecer al segundo candidato con más votos, Pablo Casado, la Secretaría General del partido. "El secretario general no tiene que ser una persona de mi equipo", contestó al respecto.

Lo hizo en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Servimedia, en la que dio así un paso más a lo que expuso en su intervención en la sede del PP al término del recuento de las primarias, donde cuando se le preguntó por esa posible concesión a Casado se limitó a decir que esas cosas había que pensarlas con calma.

Hoy, en la Cope, también prefirió esperar a hablar con Casado, a "ver qué objetivo tiene", porque "todo depende de esa conversación" que todavía no han tenido. Ahora bien, aparte de reiterar que está "dispuesta a hablar con generosidad", afirmó: "El secretario general no tiene que ser una persona de mi equipo". Y lo enmarcó dentro de su intención de componer una "candidatura transversal", con liberales y democristianos, como cree que es el centro-derecha. "Nos unen muchísimas más cosas de las que nos separan", concluyó.

Por lo demás, Sáenz de Santamaría insistió en el mensaje de que el PP "siempre ha defendido que gobierne la lista más votada" y "tenemos que ser coherentes", porque "si no, ¿qué le vamos a decir a Pedro Sánchez". Acto seguido, reflexionó: "Mi compañero Pablo tiene todo el derecho a continuar este proceso, pero ante todo deberíamos hablar y tratar de integrar". Reiterando su experiencia de que los militantes le han pedido integración y unidad, invocó que "podemos hacer muchas cosas juntos".

Santamaría contrarrestó uno de los argumentos fuerza de Casado, 10 años más joven, al aclarar que "la renovación no depende de la edad, depende de las ideas", y quiso hacer extensiva a él la responsabilidad del supuesto fracaso del Gobierno del PP en su política catalana.

"Si hacemos autocritica la tenemos que hacer todos, los que hemos estado en el Gobierno y los que hemos estado en el partido. Todos los que hemos estado hemos tenido una responsabilidad. Hay cosas que han faltado, pero todos tendremos nuestra parte alícuota de responsabilidad. La parte del Gobierno también la admito", comentó.

Más tarde esgrimió que el Gobierno catalán le puso una querella por prevaricación por haberse negado a publicar en el BOE el nombre de los consejeros encarcelados que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quiso reponer en el cargo. "No es agradable tener querellas, pero, por defender la unidad de España, que me pongan todas las querellas que quieran", proclamó, con orgullo de haber actuado como tenía que actuar, "con hechos" y no sólo con "discursos", que "son muy fáciles de hacer".

