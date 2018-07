Imbroda hace un llamamiento a Pablo Casado a integrarse en la lista de Santamaría "por el bien del PP y España"

7/07/2018 - 13:49

El presidente de la Ciudad y del PP de Melilla asegura que Soraya Sáenz de Santamaría "ganará las elecciones a Pedro Sánchez y Cs"

MELILLA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y del PP local, Juan José Imbroda, ha hecho este sábado un llamamiento a Pablo Casado para que se integre en la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría de cara al Congreso extraordinario del PP, porque los afiliados del partido han decidido que sea ella la nueva presidenta del PP y porque "es lo mejor para el partido y para España".

En declaraciones a Europa Press, Juan José Imbroda ha manifestado que "creo que, por el bien del PP y por el bien de España, lo que conviene ahora es una lista integradora" con Soraya Sáenz de Santamaría al frente.

El también senador del PP ha señalado que, "para mí, las bases del partido ya han votado, y yo creo que, por esa conveniencia para el bien del PP y de España, Pablo Casado debería integrarse en la lista de la ganadora, que ha sido Soraya Sáenz de Santamaría".

"A Soraya Sáenz de Santamaría es la que le corresponde presidir el partido, y a Pablo Casado tener un papel importante también con las condiciones que sean", ha subrayado Imbroda, quien ha admitido que él personalmente votó por la candidatura presentada por la ex vicepresidenta del Gobierno de la Nación porque es la mejor opción para el PP.

"Yo apuesto totalmente por la unidad y la integración, y los afiliados ya han votado a través de un voto directo, no como el de compromisarios, y por tanto yo le doy mucha importancia a ese voto de la militancia".

QUE GOBIERNE LA LISTA MÁS VOTADA

Juan José Imbroda ha resaltado asimismo que el PP siempre ha defendido que debe gobernar la lista más votada, y así lo han expuesto públicamente siempre que se han originado este tipo de situaciones en diversos comicios electorales que se han producido en España.

"Si decimos a los demás que gobierne la lista más votada porque está en el fundamento del PP, poco se compadece con hacer todo lo contrario", ha reconocido Imbroda, que no comparte afirmaciones en las que señalan que "las listas perdedoras van contra la ganadora" porque "eso no tiene sentido".

El dirigente de los populares melillenses ha confirmado que el propio Pablo Casado le ha anunciado que visitará la ciudad antes del congreso de los días 20 y 21 de julio, y ha asegurado que le transmitirá esta petición para que se integre en la lista de Soraya Sáenz de Santamaría.

Imbroda ha significado que "no es la primera vez que Pablo Casado visitaría Melilla, porque es un amigo y un compañero" al que pedirá se integre en la "lista de ganadora" de las primarias del PP.

MUJER QUE GANARÁ A SÁNCHEZ Y CS

En Melilla, Soraya Sáenz de Santamaría ha quintuplicado el número de votos logrados por Pablo Casado, entre ellos el respaldo del propio Juan José Imbroda, que se dirigió por carta a todos los inscritos para adelantarles el sentido de su voto.

La primera autoridad melillense ha sostenido que la ex vicepresidenta del Gobierno "es la mejor opción para presidir el PP y sobre todo para ganarle las elecciones a Pedro Sánchez y a Ciudadanos".

En este sentido, ha recalcado que "no solamente debemos pensar en el PP, también debemos pensar en España y Soraya Sáenz de Santamaría es la que va a ganar las elecciones generales; a mí --ha añadido-- no me cabe la menor duda por preparación, capacidad, experiencia".

El presidente del PP melillense también ha puesto el énfasis en el hecho de que la próxima presidenta del partido sea una mujer. "En España podemos tener una mujer presidenta del Gobierno por primera vez en la historia, y este es un elemento que también debemos tener en cuenta", ha concluido Juan José Imbroda.