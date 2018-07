García Élez no descarta optar a la Alcaldía de Talavera pero asegura que aún no se lo ha cuestionado

8/07/2018 - 10:10

La secretaria local del PSOE de Talavera de la Reina y consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, ha asegurado que, si bien no descarta ninguna opción en cuanto a presentarse a la Alcaldía de su ciudad natal, a día de hoy todavía no se ha cuestionado personalmente ese extremo.

TOLEDO, 8 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Europa Press, García Élez ha dicho no tener "ambiciones políticas" recalcando que su única intención es "trabajar día a día para solucionar los problemas de la gente" desde su cargo. "Soy consejera de Fomento y estoy orgullosa de la oportunidad que me dio el presidente. Mañana ya se verá".

Tras dejar claro que también está "orgullosa" de liderar a los socialistas en Talavera, ha recordado que hay "unas normas internas" dentro del partido y la Secretaría General de la agrupación local y encabezar o no una candidatura son "cosas distintas".

"A día de hoy estoy centrada en mi trabajo, no estoy pensando en encabezar ninguna candidatura. No es que lo descarte, es que no me lo he preguntado personalmente", ha indicado.

En todo caso, sí ha señalado que los vecinos de Talavera le trasladan las "ganas" de que sea el PSOE quien presida el Ayuntamiento de la Ciudad de la Cerámica, y para eso está trabajando en su posición de máxima dirigente socialista en el municipio con la intención de conseguir en la próxima legislatura "volver a ser el referente de la comarca".

GARCÍA-PAGE, "MEJOR QUE NUNCA"

García Élez ha tenido palabras para referirse a la situación del Gobierno al que pertenece y de su presidente, Emiliano García-Page, a quien ve "mejor que nunca y con un mayor respaldo de la ciudadanía".

En su opinión, "hay una sensación clara de que Emiliano ha venido para devolver a Castilla-La Mancha muchas cosas de las que se le quitaron en la legislatura pasada".

Según sus cálculos, tras la próxima cita con las urnas en mayo de 2019 García-Page saldrá "claramente más reforzado", ya que "saldrá a ganar por mayoría".

"Ahora gobernamos con dos miembros de Podemos en el Consejo de Gobierno y sin mayoría parlamentaria, pero creo que García-Page tendrá mayoría absoluta y se podrán hacer más cosas de las que se están haciendo ahora", ha considerado.

Sobre el líder del Ejecutivo autonómico ha añadido que "ha conseguido sacar adelante una región que se encontraba con sensación de abandono y casi de brazos caídos".