Fernández (CCOO): "No es cierta la imagen de Huelva de ciudad contaminada y tenemos que sentirnos orgullosos"

8/07/2018 - 11:08

El secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, ha asegurado que "no es cierta la imagen de Huelva de una ciudad negra o contaminada", puesto que, a su juicio, "se ha trabajado mucho por cambiar la situación de hace 30 años y debemos sentirnos orgullosos".

HUELVA, 8 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Europa Press, Fernández ha analizado la perspectiva medioambiental en Huelva y ha remarcado que el sindicato "siempre" defendió la compatibilidad entre la actividad industrial y la conservación del medio ambiente. Ha subrayado que el sindicato sostenía ese discurso desde los inicios, cuando no era lo habitual en la provincia.

En este sentido, el sindicalista ha sostenido que "hay que seguir poniendo en valor la conservación del medio ambiente y el valor económico que supone tener un tercio de su provincia protegido".

"Nos tenemos que sentir orgullosos y tenemos que saber potenciar como un valor turístico y económico las bondades del medio ambiente en Huelva" y todo "dentro de un parámetro sostenible".

En este sentido, Fernández ha recordado que entiende que puede resultar "contradictorio" que un espacio como el Parque Nacional de Doñana tenga en la misma provincia las balsas de fosfoyesos o que la Sierra, espacio con gran carga medioambiental, se encuentra cerca del vertedero de Nerva.

No obstante, ha subrayado que todas estas cuestiones tienen que abordarse con "criterios constructivos y no manchando la imagen de Huelva" porque "no es cierta esa imagen que siga igual que hace 30 años".

"No es cierta esa imagen de hace 30 años; esa imagen negra, de ciudad contaminada", ha reiterado Fernández, quien sostiene que hay que impulsar el valor medioambiental de Huelva.

En su opinión, "siempre hay un margen de mejora" para impulsar los valores de Huelva y "eso corresponde a los agentes implicados", pero "la imagen que algunos quieren trasladar de contaminación no es cierta y no es justo", ha concluido, convencido de la necesidad de trabajar y fomentar el potencial ambiental de Huelva.