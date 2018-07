Ágatha Ruiz de la Prada abre hoy el programa general de la 68ª edición de MBFWMadrid

8/07/2018 - 11:40

Palomo Spain, Juanjo Oliva, Ágatha Ruiz de la Prada y Juan Vidal serán algunos de los 47 diseñadores de la 68 Mercedes Benz Fashion Week Madrid, el gran evento de promoción de la moda española, organizado por Ifema, que se celebrará del 6 al 11 de julio en la Feria de Madrid y otros escenarios de la ciudad.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada es la encargada de abrir el programa general de la 68ª edición de MBFWMadrid hoy a las 11.30 horas en la Sala Mercedes-Benz, en el pabellón 14.1 de IFEMA.

Entre las novedades de los diseñadores consagrados destacan, entre otras, el estreno de La Condesa en el pabellón 14.1; la vuelta al programa general de la pasarela de Roberto Torretta y Menchén Tomás; el regreso de Pedro del Hierro a Ifema; el desfile de Palomo Spain, tras haber ganado recientemente el premio VOGUE Who's on Next 2018; la presentación, por primera vez en pasarela de la colección textil estival de Miguel Marinero.

Por otro lado, MBFWMadrid presenta un interesante programa off, que entre otras actividades incluye la charla coloquio que impartirá la prestigiosa periodista Jessica Michault, dirigida a los diseñadores participantes en la pasarela, sobre la importancia de las digitalización en la moda para reforzar el negocio y la internacionalización de sus marcas, que tendrá lugar en el hotel Only YOU Atocha, uno de los hoteles oficiales de esta convocatoria.

Asimismo, en el marco de esta edición de MBFWMadrid, esta pasarela e Ifema rendirán homenaje al periodista Jesus María Montes-Fernández con motivo de su 25 aniversario en el mundo de la moda, el día 9 de julio, a las 20.15 horas en el pabellón 14.1 de Feria de Madrid.

PREMIOS LA MEJOR COLECCIÓN, MEJOR MODELO Y MEJOR LOOK

MBFWMadrid 2018 es de nuevo la plataforma elegida por grandes marcas como Mercedes-Benz, L'Oreal Paris y Samsung para premiar a los nuevos y destacados diseñadores de la moda española.

Con el patrocinio de L'Oreal Paris, se elegirá al mejor diseñador consagrado, el mejor beauty look y a la mejor modelo. Mercedes-Benz seleccionará al creador emergente más destacado en esta edición con su premio Mercedes-Benz Fashion Talent y Samsung presentará en pasarela el proyecto ganador de la última edición del Samsung EGO Innovation.