Colegio de Médicos Ciudad Real se queja de que el sistema informatizado de visados de recetas está generando "problemas"

9/07/2018 - 12:00

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha asegurado que el nuevo sistema informatizado de visados de recetas está generando problemas en las consultas de Atención Primaria "por las dificultades técnicas que plantea el propio sistema".

CIUDAD REAL, 9 (EUROPA PRESS)

Señalan en nota de prensa que, a pesar del tiempo y esfuerzo empleado en intentar resolver la demanda del paciente, "en muchas ocasiones no es posible por las trabas que impone el sistema, es decir, que "no es un problema de voluntad, incompetencia o desconocimiento, es simplemente que el sistema informático no lo permite".

De ahí que el colectivo médico manifieste su malestar y denuncie el daño que se le está ocasionando al paciente que "es el principal perjudicado porque no tiene forma de continuar con su medicación ya que el médico no puede recetarla, la farmacia no la puede adelantar, y desde la inspección se aprecia pasividad ante este problema".

Aseguran que "no se ha tenido en cuenta a todas las partes afectadas por este cambio", pues los médicos de Atención Primaria no han sido "consultados", y lamentan que la implantación de este nuevo sistema está provocando "un colapso" en las consultas médicas de Atención Primaria.

"Aún desconociendo la necesidad de dicho cambio, si esta necesidad fuera provocada por la prescripción, los médicos de AP no somos responsables de ellas. Si fuera por los criterios de visado de recetas, los médicos ni somos responsables de ellos ni realizamos valoración alguna", han afirmado desde el colegio.