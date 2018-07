El PPdeG determinará este martes su posición sobre el futuro de la valedora, tras las "explicaciones" en comisión

9/07/2018 - 14:02

Ve "más posibilidades" de "éxito" para el traspaso de la AP-9, espera "consenso" sobre Meirás y reclamará que el ritmo del AVE se mantenga

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)

El PPdeG no dará a conocer hasta este martes, tras una reunión antes del comienzo del pleno del Parlamento, su posición sobre si la valedora do Pobo, Milagros Otero, debe seguir o no al frente del alto comisionado de la Cámara autonómica, después de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló un nombramiento tras detectar "desvío de poder" en un proceso de selección interno.

Al respecto, el portavoz parlamentario de los populares gallegos, Pedro Puy, se ha remitido este lunes en rueda de prensa a las "explicaciones" que dio Otero en la comisión de peticiones la semana pasada, así como a las alegaciones que debe registrar esta misma jornada en el Pazo do Hórreo.

Su grupo, el mayoritario, está "pendiente" de estas alegaciones, según ha apuntado Puy, y a partir de esta información y la "explicación" y otra documentación aportada "tomará una posición" en la reunión previa al pleno.

Toda la oposición (En Marea, PSdeG y BNG) pide la marcha de Otero, tras la anulación del nombramiento de la hija del mentor universitario de Otero y hermana del portavoz parlamentario del PPdeG, el propio Pedro Puy, quien este lunes ha rechazado adelantar cualquier información acerca del posicionamiento.

En su comparecencia en comisión, la valedora negó que vaya a dimitir y se desvinculó del proceso de selección alegando que se inhibió. Así las cosas, la última palabra la tiene el Parlamento y, en concreto, el PPdeG, ya que es necesario una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara (45 diputados) para confirmar su cese.

AP-9, AVE Y MEIRÁS

Sobre otros asuntos del orden del día del pleno, Pedro Puy ha destacado que "en esta ocasión" ve "más posibilidades" de que la tramitación de la iniciativa para pedir el traspaso de la autopista AP-9 "culmine en éxito", tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la capacidad de la Mesa para emitir vetos.

Con todo, se ha mostrado "sorprendido" por que algunos grupos "se desmarquen" ahora "pidiendo cuestiones" que con anterioridad no se habían solicitado.

En cuanto a las obras de la alta velocidad a Galicia, ha defendido que su grupo mantendrá "la coherencia" reclamando al nuevo Gobierno central "que mantenga los compromisos" existentes hasta ahora, y que fijan para finales de 2019 la llegada del AVE en periodo de pruebas.

Por último, sobre el Pazo de Meirás, ha confiado en que se produzca un "consenso", todavía a la espera de algunas enmiendas que no han sido registradas. A su juicio, según ha subrayado, "hay que hacer las gestiones que recomienda el comité de expertos", con la vista puesta en la incorporación al patrimonio público de este bien.