Podem celebra que se cierre Divalterra "por fin" y pide ahora dar pasos "hacia la desaparición de las Diputaciones"

9/07/2018 - 14:59

Podem ha celebrado este lunes la decisión del equipo de gobierno de la Diputación de Valencia de llevar a cabo un "cierre ordenado" de la empresa pública Divalterra, tras la operación Alquería, y ha pedido que ahora se sigan "dando pasos hacia la desaparición de las Diputaciones".

VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha apuntado en un comunicado que no bastaba "con cambiar de nombre a Imelsa" --como se llamaba con anterioridad Divalterra-- sino que "hacía falta cerrar el epicentro de la trama Taula y nos alegramos de la decisión aunque llegue tarde".

No obstante, ha apuntado que seguirán "insistiendo en que se garantice que las Diputaciones se vacían en esta legislatura por una cuestión de transparencia y eficacia, y no sólo como reacción ante casos de corrupción a los que no se debería haber llegado nunca".

Antonio Estañ ya reclamó la semana pasada el cierre de una vez por todas Divalterra. "Ni la gestión ni el papel que cumple justifican su mantenimiento", ha afirmado el síndic de Podem, quien pide que el cierre de la empresa pública se haga "de la forma más ordenada posible respetando los derechos de los trabajadores".

Según ha recordado la formación morada, María Oliver, concejala de València en Comú y también perteneciente a Podem, ya reclamó el pasado viernes la disolución de Divalterra y de la propia Diputación, que consideraba que debía diluirse "poco a poco en favor de las estructuras municipales", y recordaba que las corporaciones locales "ofrecen recursos que han de llegar a los ayuntamientos y deben ser directamente gestionados por los consistorios".