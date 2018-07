El Festival Internacional de Jazz de Salamanca rinde homenaje desde mañana al VIII Centenario de la USAL

9/07/2018 - 16:25

El Festival Internacional de Jazz de Salamanca rendirá homenaje al VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (USAL), una cita con la música que tendrá lugar del 10 al 14 de julio en el Patio de Escuelas.

SALAMANCA, 9 (EUROPA PRESS)

El concejal de Cultura, Julio López, ha presentado esta cita coordinada por Fernando Viñals y que contará con cinco conciertos que abarcarán los distintos ámbitos en los que se mueve el jazz actual, desde aquellos defensores de los clásicos hasta los que apuestan por fusiones con el flamenco.

Julio López ha anunciado que todos los conciertos darán comienzo a las 22.30 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo. En principio, la organización colocará unas 200 sillas y se sumará el espacio disponible para poder disfrutar de pie también de la música.

Los artistas programados son Jesse Davis y Fred Nardin Trío; Cécile McLorin Salvant; Carles Benavent Trío y Tomasito; Benny Golson Quartet; e Iván 'Melon' Lewis & The Cuban Swing Express.

Jesse Davis es un saxofonista de jazz estadounidense, "muy influenciado" por músicos como Charlie Parker, Sonny Stitt y Cannoball Adderley. Para muchos, según la organización, ha sido "la reencarnación de leyendas que revolucionaron el jazz y que hoy ya son historia".

En esta ocasión actuará acompañado del joven pianista francés Fred Nardin, quien recibió el Premio 'Django Reinhardt' (2016, músico francés del año) de la Academia de Jazz. En algunas ocasiones ha tocado con Cecile Mclorin y Stefano Di Battista. Junto a ellos actuarán el batería Leon Parker y el contrabajo Or Bareket.

Cécile McLorin Salvant fue la ganadora, en 2010, del primer premio en el Concurso Internacional de Jazz Thelonious Monk, y publicó su primer CD, Cecile, poco después. Su segundo álbum, WomanChild, fue publicado en 2013, y en 2014 fue nominada para el Premio Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz.

Ese mismo año ganó en cuatro categorías la Encuesta de los Críticos de Down Beat: Álbum de Jazz del Año, Vocalista Femenina, Nueva Artista de Jazz y Nueva Vocalista Femenina. Su tercer álbum, For One to Love, se publicó en 2015, y fue "aclamado por los críticos" del New York Times, The Guardian, y Los Angeles Times, ganando el Premio Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz en 2016.

En 2018, volvió a ganar un Grammy por su CD Dreams and Daggers, publicado el año anterior. Influenciada por Sarah Vaughan, Billie Holiday, Bessie Smith y Betty Carter, Cécile describe su sonido como "una mezcla de Jazz y Blues, con elementos de Folk y de comedia musical americana".

MÁS PROPUESTAS

La carrera de Carles Benavent comenzó en 1968. En 1980 entra a formar parte del sexteto de Paco de Lucía, con quien realizó giras por Europea, América y Japón, y compartió escenario con Jorge Pardo y Ramón de Algeciras.

En 1982 realizó dos giras internacionales con Chick Corea; y en 1991 tocó en el Festival de Monteux con Miles Davis.Carles Benavent All Stars contaron con la participación de Roger Mas,

Por su parte, tal y como ha apuntado la organización del festival, que nace con el objetivo de "permanecer en el tiempo" con nuevas ediciones, Tomasito es un cantante y bailaor que realiza una fusión de flamenco y jazz.

Benny Golson es "uno de los nombres más importantes en la evolución del Jazz contemporáneo, sus contribuciones, tanto como solista como compositor o arreglista, son enormes". Originalmente inspirado por Coleman Hawkins, Don Byas y Lucky Thompson como instrumentista, más tarde absorbió las influencias de John Coltrane, Sonny Stitt y Stan Getz para crear "un estilo extremadamente personal, a la vez refinado y expresivo".

Como compositor, Golson ha contribuido al repertorio de casi todos los músicos o cantantes de jazz, y muchas de sus composiciones originales, como 'Whisper Not, Out of the Past', 'I remember Clifford' o 'Blues March', están "entre las más tocadas y grabadas en el jazz contemporáneo".

Iván 'Melón' Lewis es un pianista, compositor y productor cubano residente en España desde 1998. Ha estado al frente de su propio cuarteto desde 2003, y ha participado en varios de "los más prestigiosos festivales de jazz de todo el mundo".

'Melón' ha desarrollado una carrera paralela al tocar y grabar con algunos de los artistas más populares españoles, portugueses y cubanos, como Isaac Delgado, Soledad Giménez, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Victoria Abril, Ainhoa Arteta, Javier Limón, Mariza y Buika, con quien ha cooperado durante más de cinco años.