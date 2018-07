El PSOE propone mayor control sobre la contaminación atmosférica de las obras en la capital

9/07/2018 - 16:42

El grupo municipal socialista en Málaga capital ha presentado este lunes una moción para, según ha explicado su portavoz, Daniel Pérez, "establecer un mayor control a las obras en la ciudad, más concretamente a las grandes obras, que carecen de control por parte de las Gerencia Municipal de Urbanismo, lo que ocasiones lleva a problema de contaminación atmosférica debido, entre otros aspectos, a la emanaciones incontroladas de polvo".

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

Así, en rueda de prensa en Martiricos, donde se está ejecutando un gran proyecto urbanístico, el socialista ha explicado que "no se hace en las mejores condiciones para los vecinos de la zona, que se sienten totalmente indefensos, ya no sólo por las habituales molestias de una obra, que es la relativa a los ruidos, sino que está se esta agravando por la falta de acciones sobre el polvo en suspensión que genera".

"Pero este no es un hecho aislado", han recalcado los socialistas, "se ha repetido en diferentes obras a lo largo y ancho de la ciudad, en diferentes barrios, pero siempre con el mismo denominador, las constructoras, ante la falta de inspección municipal, se ahorran las medidas de calmado de áridos en suspensión, tal y como marca la normativa".

Han recordado que el Ayuntamiento "tiene la responsabilidad de ser vigilante ante situaciones como las descritas, por ello tiene aprobada unas Ordenanzas municipales frente a la contaminación atmosférica que entro en vigor en el año 1994". Esta ordenanza asegura en su capítulo III artículo 38, "en las obras de derribo, movimientos de tierras, extracción y clasificación de áridos, y en todas aquellas actividades que originen producción de polvo, se tomarán las precauciones necesarias para reducir la contaminación al mínimo posible, evitando la dispersión".

"La última ordenanza reguladora corresponde todavía al gobierno de Pedro Aparicio, y es taxativa en estos casos, desde entonces no sólo no se ha mejorado de cara a garantizar la habitabilidad, sino que se ha dejado de actuar ante el incumplimiento de la misma. Es decir, tenemos una ordenanza ya antigua y desactualizada, y no se cumple por parte de las áreas competentes", ha sostenido Pérez.

Por su parte, la edil Begoña Medina instará en la próxima comisión de Sostenibilidad Medioambiental a la aprobación de "de unas nuevas Ordenanzas municipales frente a la contaminación atmosférica en la ciudad de Málaga".

"Sostenibilidad Medioambiental debe actuar de manera más contundente en las inspecciones de obras que sean generadoras de polvo para que se respeten las normativas. La salud de la población se puede ver afectada cuando se expone a concentraciones elevadas de contaminantes atmosférico, estos pueden dañar a personas sanas, e incrementar las afecciones en los grupos de mayor riesgo como son los niños, ancianos y aquellas personas con enfermedades respiratorias y cardíacas", ha criticado la edil.

Así, ha indicado que "de manera muy concreta debemos tomar medidas para evitar la proliferación de polvo en las obras que se están llevando a cabo en la parcela de Martiricos". "Esta es una demanda ciudadana, de la que hoy nos hacemos eco, pero esperamos tenga solución en comisión o incluso antes ante esta denuncia", ha indicado la concejala.

Por último, Medina pedirá al Ayuntamiento que "exija a las empresas adjudicatarias de obras por éste Ayuntamiento el cumplimiento de las medidas de seguridad a los trabajadores en el desarrollo de obras que produzcan emanaciones de polvo, ya que vemos como existe un alto índice de problemas respiratorios por falta de medios que podrían subsanarse con un mayor control y mejora en los medios materiales de los que se dotan a los trabajadores".