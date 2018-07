Congreso pp. el equipo de santamaría carga contra casado por su "enorme falta de experiencia"

9/07/2018 - 16:42

El equipo de Soraya Sáenz de Santamaría sacó este lunes a relucir la "enorme falta de experiencia política" que en su opinión está demostrando Pablo Casado en esta segunda fase de la carrera hacia el liderazgo del Partido Popular.

"Cada cual tiene su experiencia", reivindicaron fuentes de su candidatura con la intención de evidenciar que a Sáenz de Santamaría le avalan sus seis años y medio al frente de la Vicepresidencia del Gobierno.

Aunque en su entorno rechazan estar molestos con Casado, advierten al segundo clasificado en la primera vuelta de las primarias que "esto no es una campaña entre dos partidos políticos, sino dentro de un mismo partido".

"No puede olvidar que somos compañeros", comentan ante la estrategia de Casado durante esta campaña electoral interna en la que, a su juicio, se nota la "enorme falta de experiencia política" del que fuera vicesecretario general de Comunicación del PP.

Se ven vencedores "con más que claridad", tras haber estado testando la posible distribución de fuerzas este fin de semana. Transmiten que su sensación es "tremendamente optimista" porque tienen de su lado a un número "muy mayoritario" de compromisarios.

Apuntan a conversaciones con personas que inicialmente no se posicionaron a favor de Sáenz de Santamaría y que ahora muestran su "disposición para hablar". Además, perciben que en "muchos casos" les han transmitido que hay que fortalecer la unidad en torno a quien ha ganado en la elección directa de los afiliados inscritos.

Todo ello les lleva a decir que "la cosa va muy bien" porque Sáenz de Santamaría persigue "la mayor sintonía posible" dentro del partido. Especialmente, recalcan, con Casado, que ha rechazado por activa y por pasiva integrarse en la candidatura de la exvicepresidenta.

No obstante, las fuentes consultadas aseguran que Sáenz de Santamaría seguirá trabajando para llegar al Congreso Extraordinario del 20 y 21 de julio "con el mayor acercamiento posible" con Casado, dado el resultado de la primera vuelta de las primarias, donde les separan 1.500 votos.

Desde la candidatura de la exministra de Presidencia confirman que han intercambiado llamadas con Casado y Cospedal, aunque aún trabajan en cerrar sendas reuniones para ver si se puede avanzar en este sentido y llegar a un escenario de integración que reclama un sector mayoritario del PP.

En este momento, y pese a las declaraciones de Casado, no descartan una candidatura única. "Hay posiciones muy alejadas, pero no están tan alejadas como para que no puedan acercarse", reflexionan las mencionadas fuentes.

En cuanto al debate que reclama Casado, aseguran que la preocupación a este respecto es "cercana al cero", aunque se hacen eco de las voces que "no están muy de acuerdo" con este cara a cara porque podría ser "contra el PP".

