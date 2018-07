Juan Márquez renuncia a dos testigos, a su sobrino y al exparlamentario Ramón Díaz, en el juicio de los ERE

9/07/2018 - 17:06

Las defensas de los 22 ex altos cargos de la Junta que están siendo enjuiciados en la Audiencia Provincial de Sevilla por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos siguen renunciando a testigos propuestos para el acto del juicio, que en un principio alcanzaba los 150.

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

La semana pasada se conoció que la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano renunciaba al exparlamentario y dirigente socialista José Caballos, Lorenzo García García y María del Pilar Díaz, como consecuencia del resultado de la prueba ya practicada a lo largo del desarrollo de la vista oral, considera "innecesaria y ociosa" la práctica de estas tres testificales, por lo que, en suma, resultarían "reiterativas".

En este sentido, el testigo Lorenzo García García también fue propuesto por la defensa del ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo en Andalucía (IDEA) Miguel Ángel Serrano Aguilar, quien en este sentido no se ha pronunciado durante la sesión de tarde de este lunes, en la que el abogado de Griñán y Lozano ha renunciado a viva voz a las tres testificales.

Tras esta intervención, ha tomado la palabra la abogada del exconsejero de Empleo Antonio Fernández para anunciar que renuncian al testigo Mercedes Rodríguez-Piñero, expresidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) y que estaba citada este miércoles por el tribunal.

Manuel Pérez Cuajares, abogado del ex director general de Trabajo Juan Márquez, también ha trasladado al tribunal que ha renunciado a dos testigos propuestos por esta parte, en concreto, José Andrés Rodríguez Muñoz, sobrino de Márquez y personal no funcionario que trabaja en la Dirección General de Trabajo que fue contratado a propuesta del ex director general, y al exparlamentario socialista y asesor técnico de la Consejería de Empleo Ramón Díaz. Hasta el momento han pasado por el juicio más de 75 testigos.

En este sentido, cabe recordar que la Sala, ante el retraso acumulado en el desarrollo del juicio, ha instado a las partes en reiteradas ocasiones, la última esta misma semana, a no hacer preguntas reiterativas o cuyas respuestas, a la vista del interrogatorio, sean "obvias", instando a "eliminar preguntas" que redunden en el tiempo del interrogatorio de cada testigo.

Como consecuencia de este retraso, el tribunal ha fijado una sesión más a la semana para la tarde de los lunes, que se suma a las establecidas ya para las mañanas de lunes, martes y miércoles, y la tarde de los miércoles.