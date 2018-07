Sánchez recuerda a torra el "altísimo autogobierno" de cataluña y la "descentralización" frente a la autodeterminación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó este lunes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, el "altísimo autogobierno" y la "descentralización" de la que disfruta Cataluña.

Así respondió Sánchez a Torra cuando éste le habló de la autodeterminación en la reunión de más de dos horas y media que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa, según explicó en rueda de prensa para dar cuenta de la misma la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

De hecho, la también ministra de Relaciones con las Cortes e Igualad apuntó que el "derecho de autodeterminación no existe" en la democracia española ni en otras, por lo que apostó por "hablar de la autonomía" y del cumplimiento del artículo 2 de la Constitución. Fuentes de Moncloa aseguraron que éste no ha sido el asunto protagonista de la reunión, porque las posiciones de ambos eran conocidas.

En la rueda, Calvo dijo que, "obviamente", se han hecho comentarios sobre la autodeterminación y los políticos presos pero que "ahí no hay ningún margen más que el respeto mutuo al poder judicial" y recordó que "la posición que sostiene el Gobierno no cambia".

"Somos conscientes del proyecto político que representa el presidente Torra, y podemos escuchar, pero escuchar significa que nos podemos encontrar siendo muy diversos, sabiendo cuales son las líneas que nadie puede traspasar. El Gobierno de España no abandona porque no puede abandonar la defensa del orden constitucional", remachó.

El presidente Sánchez ahondó en que la cuestión con Cataluña es un tema político que se resuelve con política. Ante esto, Calvo dijo que "esta no es una situación ni sencilla ni que se puede resolver por ninguna vía que no sea la de la inteligencia, la prudencia, la paciencia y el esfuerzo de todos. No es una situación que se vaya a revertir en un momento por una razón que no sea el trabajo y el esfuerzo de todos".

COMISIONES

Sánchez y Torra, en una reunión de "trabajo, eficaz, institucional pero llena de cortesía y cordialidad", según dijo Calvo, abordaron la recuperación de la puesta en marcha de las comisiones previstas en el Estatut. En concreto, la comisión bilateral que presidirá la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y que no se reunía desde 2011; así como una sobre Hacienda, otra de infraestructuras y una tercera sobre las competencias.

Así, remarcó que el Ejecutivo se preocupa y ocupa por todos los catalanes y que con estas comisiones puestas en marcha, el Gobierno quiere hablar de los problemas que mejoran la situación de los ciudadanos catalanes.

En este contexto, la vicepresidenta anunció que se retirarán todos los recursos de inconstitucionalidad que registró el Ejecutivo de Rajoy sobre leyes sociales catalanas como las que afectan a la pobreza energética o cambio climático.

APOYO AL REY

La 'número dos' del Ejecutivo comentó que los dos presidentes comentaron que habrá presencia del Gobierno central en el aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. "Habrá ceremonias de común acuerdo", puntualizó Calvo.

Esto llevó a preguntar por la situación de Felipe VI ante la posición de veto que le han declarado los independentistas. "El Rey es el jefe del Estado, de todo el Estado español, y está en aquellos actos en los que su agenda le lleva a Cataluña o a cualquier otro territorio con absoluta normalidad y, en este caso, además con el Gobierno de España, esto no es objeto de debate para el Gobierno de España".

Por otra parte, la vicepresidenta comentó que Torra ha "invitado" a Sánchez a reunirse en Cataluña con él, en el marco de "una situación bastante normal". Esta cita, dijo, se producirá "en cualquier momento" porque "la normalidad es en todos los sentidos posibles", por lo que se producirá "en algún momento".

Calvo remarcó que "todos podemos ayudar" para encontrar una solución política, tras destacar que Torra ha estado "constructivo" en la reunión, pero advirtió de que "el Gobierno de España no abandona la defensa del marco constitucional".

La vicepresidenta destacó la apuesta por el dialogo del Ejecutivo español y la recuperación de la normalidad y afirmó que, mientras a "otro gobierno –en referencia al anterior que presidía Mariano Rajoy- le han hecho dos referéndum, éste, que lleva un mes y dos días, lo que ha tenido ha sido una reunión de casi dos horas y media".

09-JUL-18

