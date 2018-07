En Marea pie que el "continuista y unilateral" Plan Forestal de la Xunta sea sometido a debate parlamentario

9/07/2018 - 17:37

Enlaces relacionados Aborto legal es aprobado en primer debate parlamentario en Argentina y va al Senado (14/06)

"La única dirección de este plan es beneficiar a las grandes empresas madereras y a Ence", asegura el diputado Davide Rodríguez

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)

En Marea ha solicitado a la Xunta que el nuevo Plan Forestal sea debatido en sede parlamentaria e incluya las propuestas y opiniones de los sectores implicados, ya que, a su juicio, el borrador publicado la pasada semana en el DOG es "continuista" y está elaborado de manera "unilateral" por parte del Gobierno gallego.

Así se han expresado los diputados rupturistas Antón Sánchez y Davide Rodríguez en una comparecencia de prensa celebrada este lunes en la que han cesurado que la Xunta no haya tenido en cuenta "ninguna de las aportaciones que se hicieron desde los colectivos forestales y del monte, las asociaciones ecologistas o los sindicatos agrarios".

De este modo, creen que el borrador del nuevo plan, sometido ahora a un período de exposición pública tras su publicación en el DOG el pasado día 5, debe debatido en la Cámara gallega porque, además de "dejar a un lado" la opinión de los grupos de la oposición y colectivos, tampoco se han tenido en cuenta las conclusiones de la comisión sobre los incendios, que todavía está pendiente de la redacción de sus conclusiones.

Para Davide Rodríguez, representante de En Marea en dicha comisión, el plan presentado "unilateralmente" por la Xunta "contiene carencias importantes" como la puesta en marcha de "un grupo de trabajo consultivo para la redacción" de la nueva estrategia o la realización de un "inventario" para la gestión de los recursos forestales.

"No se puede gestionar lo que no tenemos y ahora mismo no tenemos un inventario forestal para poder sacar un plan forestal para gestionar lo que no sabes que posees", ha remarcado el parlamentario.

"FAVORECERER A LAS MADERERAS"

Así las cosas, En Marea considera que la aprobación del plan por parte del Ejecutivo gallego es "un fin en sí mismo" con el objetivo de "favorecer a las grandes empresas madereras" en lugar de servir como "una herramienta fundamental en la gestión del monte" que aporte "equilibrio territorial", favorezca la "biodiversidad" y "fije población en el rural".

Por su parte, Antón Sánchez ha censurado el "grado de incumplimiento" del anterior plan, que se remonta al año 1992, una realidad de la que ha responsabilizado al director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, quien lleva las riendas de la política forestal de la Xunta desde 1996 con el único paréntesis de los años del bipartito en el Gobierno gallego.

En esta línea, ha nombrado "el fracaso absoluto" del plan en materia de "distribución de especies" o de "gestión conjunta de propiedades"; por lo que, para Sánchez, esta serie de "incumplimientos" debería conllevar a la asunción de responsabilidades de Fernández-Couto.