Podemos Galicia reitera su respaldo a Ferrol en Común: "Apoyamos a los proyectos donde gobernamos contra viento y marea"

9/07/2018 - 18:30

Carmen Santos destaca "la unidad" como "lo más importante" y afirma que Podemos "no impone" su nombre en las marcas electorales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, ha reiterado su respaldo a Ferrol en Común tras la polémica generada en torno al nacimiento de Marea de Ferrol, proyecto municipalista escindido de las filas de FeC y que ha generado críticas hacia la dirección de En Marea luego de que varias personas de la coordinadora arropasen a sus promotores en la presentación.

Este lunes en comparecencia de prensa y tras remarcar que "la unidad es lo más importante", Carmen Santos ha indicado que Podemos "como organización responsable" continuará apoyando "a las tres alcaldías del cambio", en referencia a las de A Coruña (Marea Atlántica), Santiago (Compostela Aberta) y Ferrol (FeC).

"Seguimos apoyando a los proyectos donde gobernamos contra viento y marea", ha aseverado la también diputada de En Marea, que, a renglón seguido, ha incidido en que los municipios donde gobiernan las mareas constituyen "una línea roja" para hacer valer el veredicto de las bases de Podemos que apostaron por establecer alianzas en formato de coalición y con el nombre 'Unidas Podemos' en la marca electoral.

"Como organización responsable vamos a apoyar a las tres alcaldías del cambio porque forman parte de nuestro proyecto y son un referente a nivel nacional, no solo gallego", ha apuntado.

NOMBRE ELECTORAL

Además, Santos también se ha referido al comunicado emitido por la coordinadora de En Marea este lunes, en el que remarcan que el partido instrumental nació con el objetivo de "superar la coalición de partidos y promover un espacio soberano de adscripción individual, donde las decisiones las tengan las personas inscritas y no las cúpulas de los partidos, que pretenden decidir incluso el nombre con el que las mareas concurren a las elecciones a 600 kilómetros de distancia".

Para la número uno de Podemos Galicia, esta última afirmación es "totalmente errónea" porque el partido morado "no impone ningún nombre a ningún proyecto municipalista". "Trabajamos en la unidad formando coaliciones. No queremos imponer ni que se nos imponga. La imposición no vale ni de un lado ni del otro", ha zanjado.