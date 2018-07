La presidenta de las Cortes de CyL advierte a Cataluña de que "no existe" el derecho a la autodeterminación

9/07/2018 - 18:29

La presidenta de las Cortes de Castilla y León (CyL), Silvia Clemente Municio, ha afirmado este lunes en Santander que a pesar de que "es muy fácil" hablar del derecho a la autodeterminación que invocan los soberanistas catalanes, este derecho "no existe". "Están invocando un derecho a algo que realmente no se ha configura", ha afirmado.

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

Así, ha defendido que hay que hacer un análisis "científico" y hablar de "quién tiene poder para reformar la Constitución, un derecho que no lo tiene "cualquiera" y "no lo tiene el pueblo catalán porque no se le ha otorgado".

Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa con motivo de su presencia en el encuentro 'Una lectura del estado de las autonomías desde el autonomismo útil' en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en las que ha dicho que "más allá" de la reunión que han mantenido este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, hay que hacer "un análisis muy profundo de lo que queremos en nuestro país y hacia dónde debe evolucionar el Estado de las autonomías".

Además, ha incidido en que en la actualidad, la situación política y el reparto de poder en España "no hace fácil que se puedan tomar decisiones de reforma de la Constitución, es prácticamente imposible, es inviable". Pero cree que sí permite llevar a reflexiones ante las que "debemos estar preparados" para cuando la situación política "nos permita tomar decisiones importantes en nuestro país".

Frente a la Generalitat de Cataluña, Clemente ha reivindicado que Castilla y León "ha trabajado de manera leal" durante 35 años con el Estado español y el ordenamiento jurídico, y "ha sido constructiva" con un "autonomismo útil".

Asimismo, cree que igual que se han generado "desequilibrios territoriales" entre comunidades autónomas, también se han producido en cada región, "sobre todo en las regiones más extensas" y que, en su opinión, "se pueden corregir desde la financiación autonómica".

En este sentido, ve "necesario" tener "un buen sistema de financiación autonómica" porque "es ahí donde se pueden establecer criterios por los que yo quiero abogar, criterios entre los que se debería recoger las CCAA que realicen con éxito y desarrollen con más éxito competencias que son básicas" para los ciudadanos.

OPINA QUE SE "DEBE PRIMAR" A CYL POR SU GESTIÓN

"A nosotros se nos debe primar por haber gestionado bien la Educación, la Sanidad y los servicios sociales. Y eso es algo que debe estar recogido de una manera satisfactoria en un modelo de financiación autonómica, que yo creo que no se puede aplazar, que se tiene que decidir mejor antes que después", ha exclamado.

A este respecto, Clemente ha dicho que "hemos querido demostrar que se puede hacer un buen uso de las competencias que la Constitución Española nos ha otorgado y que nuestro Estatuto de Autonomía ha sido una herramienta muy útil para hacerlo", al tiempo que ha recordado que se ha reformado en tres ocasiones ampliando competencias para dar servicios a los ciudadanos.

"No hemos sido una comunidad autónoma que haya querido solo crecer en poder, que haya querido atesorar poder en torno al ejercicio de sus tareas y de sus funciones, sino que hemos querido hacer valer un autonomismo que ha dado bienestar a los castellanoleoneses", ha manifestado, para concretar que el 80 por ciento de sus recursos los destina a Educación o Sanidad.

CASTILLA Y LEÓN "A VECES" ESTÁ FUERA DEL DEBATE

Por su parte, el consejero de Educación de esta región, Fernando Rey, ha lamentado que Castilla y León "a veces" está fuera del debate, "siempre hablan los mismos y además, no nos gusta demasiado lo que están diciendo".

En su opinión, el estado autonómico "tiene sentido, como lo tuvo en su día, en la medida que ayuda a reducir las diferencias de unas comunidades autónomas respecto de otras, y dentro de la misma comunidad autónoma, de unos territorios frente a otros, lo cual no es fácil".

Igualmente, se ha preguntado si, en el ámbito educativo, "tiene sentido en España 17 espacios pequeños de políticas de investigación propia, totalmente desconectada o con fórmulas de colaboración más bien estereotipadas, o tendríamos que unirnos para tener una sola voz y tener una política de investigación y de innovación potentísima, la que nos corresponde".

"Yo creo que ese es un ámbito de recentralización", opina Rey, quien también ha defendido que sería "más eficaz" descentralizar otras competencias, como algunos temas de la Formación Profesional (FP).

"Tenemos que ver qué es lo que le conviene al interés general y no tanto una lucha por el poder, ya sea el Estado, ya sea la comunidad autónoma", ha apostillado, para referirse a que hay que pensar "en el interés general de todos", que "no solo lo expresa siempre mejor el Estado central, sino la suma de todos".