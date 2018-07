Cataluña. el pp exige que sánchez comparezca: "no puede ser que esté cediendo absolutamente en todo"

9/07/2018 - 19:23

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, adelantó este lunes que el Grupo Parlamentario Popular reclamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca en sede parlamentaria para dar cuenta de su reunión con el presidente catalán, Quim Torra, ya que "no puede ser que esté cediendo absolutamente en todo" cuando se persiste "en la misma dirección de la ruptura".

Así se pronunció en rueda de prensa en la sede nacional del PP, donde cargó contra la estrategia que sigue el jefe del Ejecutivo frente a quienes "no se mueven de sus posicionamientos de que Cataluña rompa con el resto de España". "¡Sánchez no se puede ir de vacaciones como si no pasara nada!", enfatizó.

En palabras de Albiol, el presidente del Gobierno tendría que salir a dar explicaciones tras asegurar Torra que no renuncia a ninguna de las vías para alcanzar la independencia. Como no da "explicaciones de manera voluntaria", avanzó que el Grupo Parlamentario Popular buscará la fórmula para "forzar" que tenga que comparecer "en el tiempo más breve posible".

La reunión entre Sánchez y Torra, prosiguió el dirigente popular, es una "mala noticia" para los catalanes y el resto de españoles que están "luchando frente al independentismo". Constató, por tanto, que hoy los catalanes que no están por la ruptura se han quedado "huérfanos" porque el presidente no ha ejercido el papel "que le correspondía".

En este punto, opinó que Sánchez "se ha escondido" tras el encuentro porque "posiblemente se sienta avergonzado" de lo que ha ocurrido. "Sánchez tendría que salir en estos momentos y exigir al presidente de la Generalitat que renuncie a ese proyecto de ruptura de Cataluña con el resto de España", sentenció.

Así las cosas, advirtió a Sánchez de que España "no es un Estado plurinacional", sino "una nación" con distintos territorios con sus propias singularidades. En este sentido, alertó del "riesgo" que supone que el actual Gobierno "siga alimentado las esperanzas a los independentistas".

No quiso entrar a valorar las palabras del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo en las que confiesa su sorpresa por el hecho de que el expresidente José María Aznar, al que ve como el dirigente que "más cedió ante el independentismo pactando con Pujol", quiera ahora dar lecciones a Mariano Rajoy sobre la gestión del desafío catalán.

Sobre las declaraciones de Millo y de Aznar se limitó a señalar que no hay que dar "munición electoral" a los rivales políticos entrando a criticar o descalificar a compañeros de partido. "Si alguien pretende avanzar por ese camino se estará equivocando y estará haciendo un flaco favor al proyecto del PP", zanjó.

