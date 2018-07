Congreso pp. albiol reniega de debate entre candidatos si es un "espectáculo" para diversión del psoe y cs

9/07/2018 - 19:29

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, advirtió este lunes de que sería una equivocación que se promoviera un debate entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, los dos aspirantes al liderazgo de la formación, si al final se traduce en "un espectáculo para que se diviertan socialistas y Ciudadanos".

En rueda de prensa en la sede nacional del PP, Albiol rechazó un cara a cara entre los candidatos a la Presidencia del PP en el caso de que el objetivo sea que "se peleen delante de todo el mundo y discutan". "Eso no tiene sentido, sería perjudicial", reconoció el líder de los populares catalanes.

No obstante, puntualizó que si este encuentro se realiza "en un contexto adecuado, con normas, con una idea clara y un formato adecuado" no tendría que ser "necesariamente perjudicial". "Sí que es cierto que no podemos cometer errores nosotros mismos para dar munición a nuestros rivales políticos", sintetizó.

