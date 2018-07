Lambán confía en que Europa cofinancie el eje Cantábrico-Mediterráneo y lo considere un proyecto "estratégico"

9/07/2018 - 19:49

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha confiado en que la Unión Europea cofinancie el eje Cantábrico-Mediterráneo y el tramo Sagunto-Teruel-Zaragoza y considere este proyecto como "un eje de importancia estratégica fundamental" para Europa.

ZARAGOZA, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha afirmado Lambán en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener sendas reuniones en Bruselas con los eurodiputados José Blanco, ponente de la revisión de la directiva sobre energías renovables y exministro de Fomento, y Eider Gardiazábal, que trabaja en el próximo marco presupuestario de los fondos estructurales, con motivo de su viaje a la capital europea para buscar acuerdos sobre el carbón, la despoblación y el corredor Cantábrico-Mediterráneo.

El viaje se completará este martes con una "intensa" agenda que llevará al presidente aragonés a encontrarse con el director de inversiones de transporte sostenible, Herald Ruijters; el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete; la eurodiputada Iratxe García, que presentó la directiva sobre despoblación en el Consejo Europeo; y la comisaria de Política Regional, Corina Cretu.

Tras esta primera jornada en Bruselas, Lambán ha señalado que, con respecto al corredor Cantábrico-Mediterráneo, "hasta ahora los pasos que se están dando son altamente positivos" y ha afirmado que están encontrando "eco" a las "peticiones y legítimas ambiciones" de Aragón".

Ha confiado en que se pueda incluir una enmienda al Plan europeo de inversiones 2021-2028 que tenga en cuenta el ramal Zaragoza-Teruel-Valencia y el corredor Cantábrico-Mediterráneo, elogiando el trabajo que están realizando en este sentido la eurodiputada socialista aragonesa Inés Ayala y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

"El futuro se va despejando, no se trata de que Europa vea este eje como una cuestión doméstica, sino que lo vean como un eje de importancia estratégica fundamental para España y para la UE" y se considere la cofinanciación de este "gran proyecto".

DESPOBLACIÓN Y RENOVABLES

Ha resaltado también el trabajo de la europarlamentaria Eider Gardiazábal que "ha abierto caminos, procedimientos y maneras de conseguir que, al final, la despoblación cuente en el reparto que haga el Parlamento Europeo", así como de José Blanco, con quien ha dialogado sobre energías renovables y del "impulso que está tomando la eólica y la fotovoltaica en Aragón".

Lambán ha remarcado que "Aragón es la Comunidad autónoma que mejor está gestionando todo lo relacionado con las renovables, lo cual nos ha satisfecho" y con Blanco también ha disertado sobre la transición energética que se debe promover en aquellas zonas que dependen del carbón.

"Caminamos hacia el final del carbón y de las energías no renovables. Hemos hablado de procedimientos para que esa transición sea justa y no abrupta, que no genere daños irreversibles ni sobre el territorio, ni sobre el sistema energético español y eso significa que el carbón debe de seguir teniendo presencia durante algún tiempo y que la Central Térmica de Andorra también", ha sostenido el presidente aragonés.

PARALIZADO DESDE 2010

Por su parte, el eurodiputado José Blanco ha compartido con Javier Lambán la necesidad de impulsar el proyecto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, "que lleva paralizado desde que lo diseñamos en 2010" y en el que Zaragoza juega "un papel muy importante como nodo logístico", además este eje es "de especial importancia para el impulso y desarrollo de Aragón".

"Es necesario impulsar este eje y que España se tome en serio la necesidad de impulsar el transporte ferroviario de mercancías como algo muy importante para la competitividad de nuestras empresas e industrias y en este impulso Aragón y Zaragoza están llamadas a ser un importante centro logístico", ha defendido Blanco, para aseverar que se debe incluir entre las prioridades europeas.

Respecto a las energías renovables, ha manifestado que la directiva europea debe potenciar las interconexiones "para garantizar que España pueda seguir creciendo en energías limpias, que se cree un fondo europeo para la transición necesaria en zonas con dependencia del carbón" y, al mismo tiempo, que exista una "energía de respaldo y las térmicas tienen que jugar este papel y estoy seguro de que el Gobierno de España tendrá en cuenta esto".

Blanco ha apuntado que el objetivo de la UE es "descarbonizar nuestra economía, hay una fecha intermedia en 2030 y tendremos que dar los pasos necesarios, pero garantizando a la vez el futuro de las regiones donde el peso del carbón tiene una incidencia muy importante".

DESPOBLACIÓN

La eurodiputada Eider Gardiazábal se ha referido al problema de la despoblación, una cuestión "capital" para España y para Aragón y se ha comprometido a "pelear mucho" para que este criterio se tenga en cuenta en el reparto de los fondos europeos.

Ha estimado que uno de los fondos estructurales podría incluir el criterio de la despoblación, "un fondo nuevo sobre reformas estructurales" en el que "tendría perfectamente cabida y en eso vamos a trabajar desde aquí y desde Aragón".

Gardiazábal ha advertido de que en Europa "hasta que no está el 'ok' definitivo todo es negociable y creo que además este es un tema que tiene posibilidades de negociarse y es algo que tenemos que pelear", ha dicho, para insistir en que "todas las vías están abiertas".