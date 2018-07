Franco dice que seguirá apostando por el proyecto de Puy du Fou pero entiende que los franceses "estén preocupados"

10/07/2018 - 12:41

La consejera de Empleo, Empresas y Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, se ha referido al proyecto de parque temático ideado por la empresa francesa Puy du Fou, asegurando no estar preocupada por el retraso en su tramitación pero entendiendo que los promotores sí lo estén. "No me preocupa en exceso que se hable del proyecto. Igual le preocupa más a los inversores franceses. A veces las culturas son distintas y pueden no entender los movimientos en este ámbito".

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Franco ha garantizado en todo caso que si bien la Administración regional seguirá trabajando conforme a la normativa, la intención es seguir apostando por un proyecto que "genera dinamismo".

"Es una inversión cercana a los 200 millones de euros y estamos trabajando con las garantías suficientes en materia legislativa y exigiendo el cumplimiento de la normativa", ha asegurado.