Puig asegura que no ha renunciado a comparecer en el Senado por financiación y culpa al PP de no dejarle hacerlo

10/07/2018 - 12:49

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este martes que no ha renunciado a comparecer en el Senado para hablar de la infrafinanciación de la Comunitat y ha acusado al PP de llevar a cabo "un ejercicio de enorme irresponsabilidad" por no dejarle hacerlo al contar con mayoría absoluta en esa cámara.

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Puig a los medios de comunicación, al ser preguntado por las críticas de los senadores de Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete, quienes aseguraron que Puig había retirado su solicitud de comparecencia "meses después de haberlo pedido y sin que se hayan realizado pasos que mejoren la infrafinanciación de los populares".

Al respecto, el jefe del Consell ha subrayado "no ha habido ninguna renuncia". "Mulet debe de saber que no es una petición del presidente de la Generalitat, sino del Gobierno valenciano para que el 'president' comparezca y, por tanto, no ha habido ninguna renuncia", ha puntualizado.

Para Puig, esta situación es como "las serpientes de verano" o "las 'fake news'" --noticias falsas-- en las que "alguien se inventa algo y eso va circulando".

"He pedido la comparecencia y me gustaría que tanto Mulet como todos los senadores nos ayudaran, aunque no son ellos los que determinan esto, sino el que gobierna el Senado que es el PP y es el que no deja comparecer al presidente de la Generalitat en un ejercicio de una enorme irresponsabilidad", ha lamentado.

En este sentido, se ha preguntado "para qué sirve" la cámara alta "si cuando un gobierno autonómico pide la comparecencia de su presidente, tal y como establece el reglamento, se boicotea y se bloquea". A su juicio, con esta situación "la cámara territorial carece de su propia esencial constitucional", ha afirmado.