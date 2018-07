Durán niega que la renovación del organigrama de RTVA persiga "desregularizar": "El ánimo no es ese en absoluto"

10/07/2018 - 13:26

El director de Canal Sur Radio y Televisión, Joaquín Durán, ha negado que la última renovación del organigrama de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) se haya llevado a cabo para "desregularizar", más bien "todo lo contrario" puesto que se ha hecho para "regularizar" las estructuras que se van a "necesitar en el presente y en el futuro". "La palabra desregularizar ha salido en algunos comunicados de sindicatos pero eso debe ser una percepción subjetiva, porque el ánimo de la Dirección no es ese en absoluto", ha dicho.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El pasado 20 de junio el Consejo de Administración de la RTVA aprobó la renovación del organigrama directivo de Canal Sur Radio y Televisión con el fin de "impulsar la organización multimedia y la actualización de la empresa en la transformación digital". La empresa explicó que los cambios se hicieron "sin variar el número de puestos directivos ni su coste respecto al anterior" y, además, los puestos se renovaron con profesionales de la casa.

Durante la Comisión de control a la RTVA del Parlamento andaluz, Durán ha sido preguntado por el PP acerca de dicho cambio en el organigrama y ha explicado que la renovación va en la línea de ofrecer un "mejor servicio público" enfocado a los nuevos medios para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, puesto que "hasta ahora Canal Sur sólo tenía radio y televisión".

Tras haber detallado Durán los cambios concretos de personal en la dirección de la entidad pública, el parlamentario del PP Guillermo García Longoria ha afeado al director de la RTVA que haya llevado a cabo los cambios "a espaldas" de los trabajadores porque, según ha dicho, eso es algo que los propios empleados le han trasladado. "El cambio choca con los intereses de los trabajadores", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que los trabajadores defienden que las modificaciones van en contra "perversamente" de la "estabilidad" de la corporación.

PP: SE BUSCA AL "HOMBRE ORQUESTA"

Según García Longoria, los trabajadores de la RTVA critican que se vaya en la línea de "desregularizar" las funciones de los trabajadores tratando de buscar "al hombre orquesta" que controle multitud de funciones. Además, ha insistido en que estos "no se explican" por qué se quieren implantar una redacción única multimedia porque eso "afecta a varias categorías". En definitiva, ha lamentado que "no se haya acordado con los trabajadores" la modificación en la Dirección.

"Ha habido también donde se ha sentido que se hacía a espaldas de los trabajadores", ha insistido el parlamentario, quien ha instado a Durán a que, de aquí en adelante, se negocie y se realicen "estudios categóricos sobre los puestos de trabajo" antes de realizar una posible intervención porque "los trabajadores quieren que se les tenga en cuenta". Además, también ha aprovechado la comparecencia para que dote a Canal Sur de mejores medios materiales y tecnológicos para desempeñar su trabajo diario.

A todo esto, Durán ha aseverado que "la mejor manera de dialogar" es poner "encima de la mesa de los trabajadores un borrador de acuerdo para la transformación multimedia de Canal Sur" como, según ha insistido, hizo la Dirección de la corporación. Además, ha remachado que la renovación del organigrama "no es algo caprichoso", sino "una necesidad para la empresa y los trabajadores".

Con todo, ha afirmado que los trabajadores de Canal tienen siempre "información exhaustiva" por parte de los representantes sindicales porque, además de las comisiones, los sindicatos se reúnen con los directivos "cada tres meses" para "dar cuenta de cómo está la empresa en el ámbito económico, de producciones y de personal". "Lo que creo es que los representantes no pueden aspirar a dirigir la empresa, porque esa no es su competencia", ha apostillado, al tiempo que ha matizado que está "encantado" de "escucharlos y consensuar" pero dejando claro que decisiones, como por ejemplo la de la fusión de la radio y la televisión y la del cambio de organigrama, deben tomarse desde la Dirección que es quien gestiona la entidad.

A continuación, Durán ha remachado que "los trabajadores de los entes públicos no son los dueños" de estos, sino que lo son "los ciudadanos" y es la Dirección la que gestiona y esta tienen como objetivo "no ir en contra nunca de la carta de servicio público ni del contrato programa" y así se hace. Por último, ha concluido que "no se puede negar la voluntad de diálogo y consenso" de la Dirección de la RTVA respecto al proyecto multimedia pero "no se puede olvidar de quienes son las competencias".