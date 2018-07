Madrid. la once estrena en madrid su nuevo modelo de quiosco

10/07/2018 - 13:05

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

La ONCE presentó hoy en Madrid el primero de sus nuevos quioscos, más accesible para todos los agentes vendedores con discapacidad, más ecológico por la tipología de productos de construcción y con más facilidad de comunicación con el público.

La presentación tuvo lugar a las 11.30 horas en la Plaza de Callao de la capital, punto en el que está instalado el nuevo quiosco, y contó con la participación del director general de la ONCE, Ángel Sánchez Cánovas, y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo del Olmo.

Con estos nuevos quioscos cambia la imagen de esta puerta de acceso a un mundo de inclusión social para las personas con discapacidad, que cumple además con los requisitos que actualmente demanda el mercado y con aquellos relacionados con la accesibilidad universal.

El quiosco cuenta con unas dimensiones que no sólo no obstaculizan el paso en las aceras, sino que permiten una mayor accesibilidad para la persona que ejerce la venta y también para quienes se acercan a compartir unos minutos con el agente vendedor.

El delegado territorial de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo Paz, fue el encargado de inaugurar el acto. "Dentro de poco, el nuevo modelo de quiosco estará presente en todo Madrid, acorde a los nuevos tiempos, a la nueva normativa y a las necesidades del trabajo. Un quiosco más económico y que da una imagen más moderna de la ONCE. También va en paralelo con el nuevo vestuario que van a tener nuestros vendedores: unos chalecos identificativos para que la sociedad vea la ONCE como una empresa moderna y cualificada", expresó.

La presentación del nuevo modelo de quiosco estuvo acompañada de una fanfarria. Al acto también asistieron la vicepresidenta primera del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, Fátima Peinado Villegas; el director general del Espacio Público, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Infanzón, y el coordinador general de Planeamiento, Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Ezequiel Domínguez.

10-JUL-18

